ÚLTIMA HORA: Pumas anuncia la SALIDA de su DT en el Apertura 2025

Pumas se ha quedado sin entrenador. Luego de la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, el Club Universidad Nacional dio a conocer la salida de Marcelo Frigério, quien ha concluido su etapa al frente de la escuadra del Pedregal tras no haber clasificado a la Liguilla de la presente campaña.

Durante la Fecha 17, las Pumas fueron derrotadas en su visita al Club León por marcador de 2-0, resultado con el que cerraron la Fase Regular de la competencia y con el que terminaron en el lugar 10 de la tabla general con 23 puntos, resultado de siete victorias, dos empates y ocho derrotas en el certamen en curso.

Números de Frigério como DT de Pumas

Al frente de Universidad Nacional, Marcelo Frigério tuvo un registro de 64 partidos dirigidos en Fase Regular, teniendo una marca de 32 triunfos, 11 juegos igualados y 21 derrotas. En Fase Final, el estratega de Brasil tuvo registro de seis juegos en el banquillo con registro un empate y cinco partidos perdidos.

"El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluye la etapa de Marcelo Frigério al frente del primer equipo femenil. Agradecemos su entrega y compromiso durante su tiempo en nuestra institución. ¡Éxito en lo que venga, profesor!", se lee en las redes sociales del conjunto de la UNAM.