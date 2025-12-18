ÚLTIMA HORA: Pumas confirma a su primer refuerzo para el Clausura 2026 proveniente de Europa

Este miércoles 17 de diciembre del 2025, Pumas anunció a su primer refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los felinos anunciaron la llegada del mediocampista mexicano César Garza que llega de un paso a préstamo en el fútbol Europeo.

¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo 👊 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5As4NgKFuV — PUMAS (@PumasMX) December 18, 2025

Efrain Juárez tiene a su primer refuerzo, un mexicano que jugaba en el Dundee de Escocia al ser prestado por Rayados de Monterrey. A sus 20 años regresa al fútbol mexicano para sumar más minutos en su carrera y defender la playera de los Pumas.

¡Éxito, César Garza!🆙🔥Nuestro canterano pasa a @PumasMX en transferencia temporal sin opción de compra. ⚽ ¡Te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha ! Te esperamos pronto. 💙 pic.twitter.com/77PlrPdRkz — Rayados (@Rayados) December 18, 2025

César tuvo una actuación destacada en el Mundial Sub-20, con su experiencia en el fútbol Europeo y su gran proyección, puede ser un refuerzo que marque la diferencia en Pumas y los ayude a sumar minutos para la regla de menores.

Los números con los qué llega César Garza

Garza llega a Pumas luego de tener minutos en Rayados de Monterrey y de sumar experiencia en Europa con el Dundee.

En lo que lleva en primera división, registra un total de 28 juegos disputados en los que ha marcado solo un gol.

El estilo de juego de César Garza nuevo refuerzo de Pumas

César Garza es un mediocampista con estilo defensivo, canterano de Rayados de Monterrey. Su estilo de juego se destaca por su versatilidad en el mediocampo, con énfasis en roles defensivos. Es un jugador principalmente defensivo, enfocado en la recuperación de balón, duelos individuales y equilibrio táctico. Posee cualidades para el traslado y distribución del balón, lo que le permite contribuir en la salida desde atrás y adaptarse a diferentes esquemas tácticos.

Muestra madurez táctica y capacidad para leer el juego, para muchos expertos es una joya que puede terminar destacando en el fútbol mexicano.