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Pumas derrotó al Atlante en debut de Rafael Puente como su DT

Los Pumas iniciaron su pretemporada con el pie derecho al vencer a los Potros de Hierro del Atlante por un abultado marcador en partido amistoso

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|Pumas MX

Escrito por: Adolfo Ramírez

Con poco menos de un mes para que arranque el siguiente capitulo de la Liga MX con el Clausura 2023, los Pumas de la UNAM continúan trabajando a tope para afrontar el nuevo desafío, en el que como parte de su pretemporada, se enfrentaron a los "Potros de Hierro" del Atlante FC en las instalaciones Cantera, bajo el mando de su nuevo entrenador Rafael Puente del Río, que arrancó de manera positiva tras obtener una victoria en su primer partido amistoso.

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La escuadra auriazul fue contundente y derrotó al cuadro campeón de la Liga de Expansión MX por 5-2 con anotaciones de Eduardo Salvio, doblete de Gustavo del Prete y otro doblete del elemento de la Sub-20, José Daniel González, lo que marcó el primer enfrentamiento de Rafa Puente Jr al frente del equipo universitario.

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Este partido fue también el primer y último ensayo del conjunto felino ante de que arranque su participación en la Copa Sky (Por México) que se dividirá en dos zonas y en donde Pumas quedó ubicado dentro del Grupo 1 junto a Cruz Azul, América Toluca y Necaxa.

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Los auriazules iniciarán su participación el martes 13 de diciembre en punto de las 7 de la noche frente a los Diablos Rojos del Toluca, en donde Rafael Puente pisará por primera vez el Estadio Olímpico Universitario como director técnico de Pumas, posteriormente se medirán a Cruz Azul el viernes 16, seguido de los rayos del Necaxa el martes 20 y finalmente contra las águilás del América el viernes 23, todos los partidos se jugarán en el estadio de la UNAM.

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