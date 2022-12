“No sé si jugamos para Argentina o para Países Bajos” - Lionel Scaloni

La segunda ronda de eliminación directa del Mundial de Qatar 2022 está a punto de comenzar con los cuartos de final, en donde Argentina se medirá ante Países Bajos, cotejo que volverá a enfrentar a “La Naranja Mecánica” y a la “Albiceleste” tras la Copa del Mundo Brasil 2014 en la que los sudamericanos eliminaron al conjunto neerlandés en semifinales desde el punto penal.

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, declaró que todos los equipos clasificados a cuartos de final serían dignos finalistas, sin embargo, aseguró que no piensa en la final y se concentra únicamente en el encuentro de mañana ante Países Bajos.

“Cualquiera puede jugar la final, no tengo dudas. Están a un paso de jugar los siete partidos y cualquiera ha hecho méritos. La línea es muy fina y todo está muy igualado, Países Bajos es una selección equilibrada.”

“El partido ante Países Bajos es importante como el de Australia, Polonia y México. Siempre el partido que viene es el importante más allá de la magnitud que tenga”.

En cuanto a las molestias que impidieron que Rodrigo De Paul y Ángel Di María entrenaran al parejo del grupo, Scaloni se mostró sumamente molesto por las filtraciones del estado de salud de sus jugadores.

“Vamos a evaluar la situación y tanto él como Angel Di María o el que salga tendrá que hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué dicen de Di María hizo el entrenamiento como el resto?. Es lo mismo, fue la mitad. Es un jugador importante. No estoy enojado, pero si un jugador no entrena, no sé cuál es la necesidad de informarlo al instante. No entiendo la necesidad de crear una alarma. No me interesa eso y el rival está pendiente de esto”

Por último, al ser nuevamente cuestionado por De Paul y Di María, Scaloni arremetió fuertemente al señalar que desconoce si juegan a favor de Países Bajos o de Argentina.

“El miércoles entrenamos a puerta cerrada. No sé como saben esto. En principio están bien, vamos a ver el entrenamiento para definir la alineación. No sé de donde salen estas informaciones. No se si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan las cosas”

