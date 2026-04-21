El equipo que tiene menos DERROTAS en el Clausura 2026 y NO es Chivas

Al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX solo le quedan dos fechas por disputarse y son las Chivas el equipo que apunta a consolidarse como el líder general, sin embargo no es el mejor en todos los rubros, pues después de 15 jornadas, son los Pumas el conjunto que tiene menos derrotas.

La escuadra de Universidad Nacional es tercer lugar de la tabla con 30 puntos, cuatro unidades menos que el Rebaño Sagrado y tan solo cuenta con una derrota, a manos del Toluca, actual bicampeón de la Liga BBVA MX, demostrando que en general los dirigidos por Efraín Juárez suelen responder de buena manera cuando enfrentan a los candidatos al título.

En total, los universitarios que esperan conseguir su octavo título de liga en este Clausura 2026, han ganado 8 partidos, empatado 6 y el descalabro ya mencionado, mientras que Chivas, que sí es el equipo que más ha ganado en el certamen, tiene 11 victorias, aunque pocas de ellas contra equipos candidatos como Cruz Azul Azul, Tigres, Toluca o el mismo Pumas, siendo su resultado más sólido el 2-0 sobre Pachuca, hoy sublíder general.

¿Cuál será el cierre de Pumas en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Los Pumas son ahora uno de los candidatos al título gracias al gran torneo que han tenido de la mano de personajes como Efraín Juárez, Keylor Navas, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo, Juninho y Robert Morales y podrían cerrar el torneo como el equipo con menos derrotas e incluso aspiran al liderato general si ganan sus dos partidos restantes y Chivas no logra dos victorias.

El reto más complicado para los universitarios será la visita a Pachuca, pues los Tuzos son sublíderes y también sueñan con ser líderes generales.

