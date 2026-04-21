La carrera por el millón de dólares: esto necesita Chivas para superar a Toluca

Así como Chivas ha elegido una estrategia que ningún otro equipo aprovechó en el Clausura 2026, el Guadalajara es uno de los favoritos a ganar este torneo y también hacer el acreedor del millón de dólares de la Liga BBVA MX por ser el líder de la tabla anual de la temporada 2025/26. De hecho ya se sacan cuentas para saber qué necesita para superar a Toluca, equipo que lidera esta pelea.

Mientras que Toluca recibió una sanción por lo sucedido contra América, también podría recibir una mala noticia: ser superado por el “Rebaño Sagrado” en la tabla anual. Los Diablos Rojos dependen de sí mismos, ya que ganando los dos partidos se aseguran obtener el millón de dólares. Los de Gabriel Milito, en tanto, necesitan al menos un tropiezo de los bicampeones.

Crédito: Mexsport

La tabla anual de posiciones de la Liga BBVA MX 2025/26

Toluca: 64 puntos (+35). Visita a Mazatlán y recibe a León.

64 puntos (+35). Visita a Mazatlán y recibe a León. Cruz Azul: 64 puntos (+22). Visita a Querétaro y recibe a Necaxa.

64 puntos (+22). Visita a Querétaro y recibe a Necaxa. Chivas: 63 puntos (+13). Visita a Necaxa y recibe a Tijuana.

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Al margen de que Chivas tiene una mejor actualidad que Toluca y que Cruz Azul, los rivales parecen ser más complejos que los de sus contrincantes directos en la búsqueda del premio económico. De por sí, el Guadalajara necesita ganar los dos partidos y esperar que los Diablos Rojos y La Máquina sumen 4 puntos o menos. Es decir que no pueden ganar ambos partidos, sino que deben al menos igualar uno.

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Un escenario mucho menos probable pero que siempre puede sorprender es que Chivas gane uno y empate otro de sus encuentros, mientras que Cruz Azul y Toluca igualen o pierdan ambos duelos restantes. Por lo pronto todos los caminos apuntan a que los de Gabriel Milito deberían conseguir victorias ante Necaxa y Tijuana si quieren ganar el dinero.

Con apenas dos jornadas en juego, los partidos parecen favorecer a Toluca y Cruz Azul con respecto a Chivas en la pelea por el millón de dólares. Resulta que tanto Necaxa como los Xolos de Tijuana tienen posibilidad de meterse en la Liguilla, mientras que Mazatlán y Querétaro ya no tienen chances matemáticas.

