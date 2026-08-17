Pumas tiene en la mira a un futbolista que juega en Europa para suplir la baja de Córdova

Este juvenil mexicano ha sido el deseo de varios de los equipos de primera división desde hace años, sin embargo en el afán de dar el salto a Europa, Heriberto Jurado abandonó el entorno nacional de una manera algo “escondida”. Lamentablemente para su causa, no ha encontrado la regularidad deseada y Pumas haría un nuevo intento por ficharle para su institución. Esto se sabe.

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¿Qué tan real es la opción de Heriberto Jurado?

En plena actividad del mercado de fichajes, es normal encontrar muchos rumores de movimientos alrededor de ciertos equipos y de sus respectivos jugadores. En realidad el nombre de Heriberto ha sido vinculado con los auriazules desde hace años, pero el objetivo del juvenil siempre fue apuntar hacia el futbol europeo.

Ahora, los Pumas realmente entraron en una crisis que debe solucionarse para lograr un fortalecimiento de la plantilla de Esteban Solari. Por eso, su nombre volvió a sonar en el contexto de posibilidades de futbolista refuerzo. Sin embargo, no hay reportes de acercamientos oficiales, donde parece que la misión de Jurado sigue siendo el afianzarse en Europa.

En ese sentido, los universitarios ahora corren contrarreloj para lograr un movimiento que se acerque en lo mínimo a lo que Sebastián Córodova le iba a solucionar al plantel. Y es que el inicio de semestre ha sido en general desastroso para Pumas en el ámbito de las lesiones. Ante eso, la afición también ejerce presión para soltar dinero y traer hombres de alto calibre en el tema de calidad.

¿Cuál es el presente de Heriberto Jurado… pretendido por Pumas?

El canterano de Necaxa fue considerado uno de los grandes talentos que el futbol mexicano ha desplegado en los últimos años. Se indica que desde la interna en el cuadro de Aguascalientes lo tenían en gran estima para ventas de mucho dinero dentro del futbol mexicano. Pero él salió a Bélgica con el Círculo de Brujas en 2025. Allí solamente le han dado minutos en 12 encuentros, sobre todo en las actividades de copa. En este inicio de campaña ha sido suplente en los dos encuentros que ya se jugaron en la liga de primera división.