¡Su PRIMER gol en Europa! Así fue la anotación de Heriberto Jurado (VIDEO)

Este jueves 30 de octubre del 2025, Heriberto Jurado volvió aparecer con Circle Brugge tras varios meses sin tener actividad y lo hizo de la mejor forma al conseguir marcar su primer gol en Europa siendo titular, le dio la victoria a su equipo y el pase a la siguiente fase de la Copa de Bélgica.

La anotación de Heriberto llegó al minuto 14 del primer tiempo tras una gran combinación con un compañero por la banda izquierda. El mexicano salió de la banda, hizo una gran pared para quedar sin marca, con el balón en el área y sacó un potente disparo cruzado para conseguir su primer gol en Europa con el Circle Brugge.

REAPARECE HERIBERTO JURADO CON GOLAZO 🔥🇲🇽 Así fue el gol del mexicano en su regreso a las canchas con Circle Brugge de Bélgica. pic.twitter.com/8f8c31tw2B — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) October 30, 2025

Los números de Heriberto Jurado en Europa

Fue clave la anotación de Jurado para mandarle un mensaje al DT y hacerle saber que se encuentra listo para tener más minutos en el primer equipo.

Hasta el momento, Jurado solo acumula minutos en tres encuentros, siendo este el primero que arranca como titular.

El mexicano llegó a Europa desde febrero del 2025. En lo que va de la temporada ha sido convocado en en tres juegos de 12 posibles y se ha quedado en el banquillo.

Por lo que con este gol, tendrá una motivación extra y la posibilidad de ganarse el lugar en el equipo.

Tras casi siete meses sin jugar, el exjugador de Necaxa vovió a jugar hoy y aprovechó su oportunidad.

El futbolista de 20 años de edad anotó un lindo tanto a los 14 minutos tras una hermosa combinación con un compañero por la banda izquierda para luego sacar un riflazo cruzado de zurda y abrir el marcador.

