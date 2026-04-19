Pumas pierde un pilar fundamental en el Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM lograron una victoria importante la noche del viernes ante Atlético San Luis, pero el saldo además dejó una baja demasiado sensible para el siguiente encuentro que tendrán los universitarios ante Bravos de Juárez de la Jornada 16 de la Liga MX. .

Se avecina un duelo determinante para el frenético cierre de los Pumas que ahora están en el segundo escalón y en las primeras semanas del año inclusive se cuestionaba que Efraín Juárez estuviera todo el torneo con los universitarios.

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Pumas de la UNAM enfrentarán una jornada de media semana ante Bravos, que será además el último juego como local durante el torneo regular del Clausura 2026 de Liga MX, en ese juego no tendrán en la cancha a Keylor Navas, quien fue amonestado justo al minuto 90 más nueve minutos agregados.

Keylor arrastraba hasta antes de ese encuentro, con cuatro tarjetas amarillas en su historial por lo que a la siguiente iba a ser suspendido en un partido. El de Costa Rica no saldrá a la cancha ante su gente, pero volvería si es decidión de Juárez, para el choque ante Pachuca que marca el cierre del torneo Clausura 2026.

Pumas UNAM Team Group during the 15th round match between Atletico de San Luis and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Alfonso Lastras (Libertad Financiera) Stadium, on April 17, 2026 in San Luis Potosi, Mexico.|Fernando Monreal/Fernando Monreal

Keylor Navas, tendrá buen momento para pagar suspensión

Entre el obstáculo que se presenta para Keylor y los Pumas, parece relativamente un buen momento para pagar ese encuentro de suspensión, pues el guardameta reiniciará su conteo de amarillas justo cuando la Liguilla está tan cerca y cuando deberá responder aún más en el equipo y en el arco de los auriazules.