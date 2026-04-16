Terminó en el llano: leyenda de Pumas que jugó en Europa y asistió a Sudáfrica 2010, ahora se dedica al futbol amateur

Pablo Barrera, el ex jugador que es recordado como figura de Pumas y elemento del West Ham United lo que lo llevaron a jugar el Mundial de Sudáfrica 2010, ahora muestra su nivel actual como jugador de una Liga amateur en Morelos, siendo el fichaje estelar de ese equipo.

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Pablo Barrera, ahora de 38 años de edad ha sido firmado por el Atlético FC, de la Liga El Palmar de Morelos, escuadra que buscó a Pablito quien hasta hace unos meses jugaba en Primera División de Liga MX y tras su retiro ha encontrado este reto que también es una forma de seguir vigente.

Ya como veterano, Pablo Barrera se cuida y mantiene su estado atlético, evocando sus mejores años en donde lo acompañaba el glamour y partidos en su estancia en Premier League en los mejores estadios de Inglaterra.

Ahora toma otro reto y en el cual se dice sin tener algo oficial, podría percibir de 8 mil a 10 mil pesos por jugar con el Atlético FC que en referencia a las Ligas profesionales, este es su bombazo en el mercado de fichajes.

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El número que tiene Pablo Barrera en el futbol amateur

En Sudáfrica 2010, Barrera portó el número 7 y en muchos de sus equipos también fue ese dígito en sus espaldas. Y por su puesto en esta humilde etapa también ha escogido el 7 para desparramar su talento en la cancha, que con bordes, superficie inestable, pasto irregular y muy lejos de sus mejores experiencias.

Pablo Barrera al ser el fichaje estelar, iba a ir de arranque, pero terminó de enterarse de su titularidad con algo clásico del llano, y con los registros al suelo jugador por jugador, colocados en la formación y esquema que el entrenador busque para ese juego.

Así Barrera, quien defendió a Pumas, West Ham, Real Zaragoza, Cruz Azul, Rayados, Pumas, San Luis y Gallos de Querétaro una vez que le dijo adiós al profesionalismo, sigue con su pasión al futbol.