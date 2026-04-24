Pumas recupera 2 PIEZAS fundamentales para la Jornada 17 ante Pachuca

La fecha doble del futbol mexicano ya terminó y, con ello, el torneo Clausura 2026 finalmente está por disputar la última jornada correspondiente a la temporada regular, misma en donde los Pumas de la UNAM visitarán a los Tuzos del Pachuca en un duelo que huele a Liguilla.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Para este compromiso el conjunto de Efraín Juárez podrá recuperar a dos piezas fundamentales que han sido el eje de la buena temporada que Pumas ha tenido hasta ahora, por lo que, con su regreso, los del Pedregal se dicen listos para vencer al cuadro hidalguense en calidad de visitantes.

¿Qué jugadores recupera Pumas para el duelo ante Pachuca?

El juego del pasado fin de semana trajo consigo una nueva victoria para Pumas sobre San Luis por 2-0; sin embargo, también generó las bajas de Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas, quienes al ver el cartón amarillo (y sumar cinco en total) se perdieron el juego ante los Bravos de Juárez en CU.

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Pretemporada ON 🔛

Enfocados en la preparación, listos para lo que viene.🔥⚽️ @PumasMX pic.twitter.com/bMDiDkCawX — Adalberto Carrasquilla (@Acarrasquilla18) December 19, 2025

El mediocampista panameño vio la tarjeta amarilla por juego brusco, mientras que el portero costarricense salió amonestado en el tiempo de compensación. Con ello, ninguno de los dos pudo formar parte del último compromiso en donde los Pumas se midieron al cuadro del norte del país.

Afortunadamente para la causa universitaria, tanto Keylor Navas como Adalberto Carrasquilla ya estarán listos para el partido de este fin de semana entre Pumas y Pachuca, por lo que es un hecho que tendrán todo en orden para la Liguilla del futbol mexicano, a disputarse a partir de la próxima semana.

¿Cuáles son los números de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en el Clausura 2026?

Salvo el duelo pasado, Keylor Navas ha disputado prácticamente todos los partidos de la temporada actual con Pumas, sumando 1,350 minutos, recibiendo 15 anotaciones y manteniendo el arco invicto en seis ocasiones. Carrasquilla, por su parte, registra dos goles y una asistencia en 14 duelos disputados.