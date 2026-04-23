3 técnicos que apuntan a tomar Cruz Azul

Nicolás Larcamón, oficialmente, está fuera de Cruz Azul. Después de un intenso y exhaustivo análisis, la presidencia del club liderada por Víctor Velázquez tomó la decisión de prescindir de los servicios del técnico argentino, quien tenía nueve encuentros al hilo sin obtener el triunfo.

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Cruz Azul confirmó que tanto Joel Huiqui como Sergio Pinto tomarán las riendas de la institución para la Jornada 17 del Clausura 2026, así como para la Liguilla del futbol mexicano. Ahora bien, ¿qué técnicos suenan para sustituir al entrenador argentino de cara al próximo torneo?

Los técnicos que suenan para llegar a Cruz Azul

Antonio Mohamed : El Turco termina contrato con Toluca al cierre del torneo y, en el pasado, Récord mencionó que su interés por llegar a Cruz Azul era elevado. Eso sí, para que esto se concrete La Máquina tendría que soltar mucho dinero por él.

: El Turco termina contrato con Toluca al cierre del torneo y, en el pasado, Récord mencionó que su interés por llegar a era elevado. Eso sí, para que esto se concrete La Máquina tendría que soltar mucho dinero por él. Matías Almeyda: Después del pasado que tuvo en Sevilla, Matías Almeyda se encuentra sin trabajo, lo cual haría que su llegada a Cruz Azul sea menos complicada. El argentino ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX gracias al título obtenido con Chivas en 2017.

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Diego Alonso: Este entrenador sonó para llegar al conjunto celeste hace más de un año, aunque finalmente no lo logró. Ahora, el vínculo familiar que tiene con el director deportivo haría que su arribo a La Noria sea más sencillo considerando que también fue campeón en México con Pachuca.

¿Cuándo y a qué hora es el último juego de Cruz Azul en Liga?

Mientras se resuelve esta delicada situación, Cruz Azul ya se perfila para disputar el duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Liga BBVA MX, el último antes del inicio de la Liguilla del Clausura 2026. Aquí, los celestes recibirán a Necaxa este domingo en punto de las 19:00 horas dentro del Estadio Banorte.