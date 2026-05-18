ÚLTIMA HORA: Pumas se clasifica a la Concachampions 2027 y buscará su boleto para el Mundial de Clubes 2029

El gol de Jordan Carrillo que le dio la victoria a los Pumas vs Pachuca en las semifinales, no sólo le valió la clasificación de los universitarios a la final del Clausura 2026. Además, también significó que el cuadro que dirige Efraín Juárez consiguiera su boleto a la Concachampions 2027, certamen que garantiza la vuelta del equipo a competencias internacionales.

Lo anterior permite que Pumas se una a Cruz Azul, que también logró su clasificación a la justa el sábado pasado. La Concachampions 2027 -en su nuevo formato- permite la clasificación de seis equipos de la Liga BBVA MX.

La clasificación de Pumas a la Concachampions 2027 le permitirá al equipo de Efraín Juárez buscar su boleto al Mundial de Clubes 2029, certamen que, en su nuevo formato, no lo han podido jugar los universitarios. Para que el equipo del Pedregal pueda jugar el certamen mundialista, tendría que ganar la otrora Liga de Campeones de la Concacaf.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Pumas en la Concachampions?

Su actuación más destacada del cuadro universitario se remonta a la edición del 2022, cuando terminó siendo subcampeón. Los del Pedregal terminaron cayendo en la final vs el Seattle Sounders de la MLS. Aquel título del cuadro estadounidense ayudó a romper la hegemonía de la Liga BBVA MX, que había ganado durante varios años consecutivos.

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A inicios de la década del 2000, el cuadro universitario también se quedó en la orilla de ganar el certamen, pero en ésta ocasión fue el Saprissa de Costa Rica el que impidió que ganara el título el cuadro entonces dirigido por Hugo Sánchez.

¿Cuándo se jugará la final de la Concachampions 2026?

La final de la Concachampions 2026 se disputará el próximo sábado 30 de mayo de 2026. Ahí se enfrentarán Toluca vs Tigres, en el estadio Nemesio Diez y en lo que será una revancha de la final de Liga BBVA MX del semestre pasado, en la que los choriceros se terminaron imponiendo en un kilométrica final en penales.

Dicho partido se jugará en partido único en Toluca, lo anterior por determinación de la Concacaf, luego de que reformaran el reglamento del certamen.