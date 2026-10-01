El nuevo DT de Costa Rica tomó esta decisión con Keylor Navas y beneficia a Pumas UNAM

Costa Rica despidió a Fernando Batista como entrenador del primer equipo luego de que los resultados no sean los esperados. En su lugar tomó el cargo Bryan Ruiz, exjugador del combinado centroamericano y que se encuentra retirado desde el año 2023. El nuevo seleccionador de los ticos le envió una recomendación a Keylor Navas, histórico guardameta del equipo nacional y que hoy juega para Pumas.

Según información que llega desde Costa Rica, Bryan Ruiz le habría aconsejado a Keylor Navas mantenerse jugando en Pumas ante los rumores que lo vinculan a una posible salida. De acuerdo a la visión del estratega tico, la Liga BBVA MX es competitiva, por lo que le ayudará al guardameta mantenerse en un gran nivel y así ser de ayuda para el equipo nacional en este nuevo proceso.

Cabe destacar que Ruiz conoce muy bien a Navas, ya que ambos fueron compañeros de equipo en Costa Rica años atrás. Incluso formaron parte del épico Mundial de Brasil 2014, donde los ticos alcanzaron clasificar a los Cuartos de Final dejando atrás una Fase de Grupos intensa con Italia, Inglaterra y Uruguay en la misma zona.

Keylor Navas renovó su contrato hasta junio de 2027|Pumas UNAM

Keylor Navas envía mensaje a Bryan Ruiz

El portero de Pumas fue convocado por Bryan Ruiz para esta fecha FIFA de septiembre y octubre, donde Costa Rica disputará la Concacaf Nations League. En este contexto, Navas remarcó que tanto él como el resto de convocados buscarán ayudar a su excompañero en esta nueva etapa que tiene por delante.

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“Es una oportunidad que Dios le está dando en su vida. Sé lo que es capaz como entrenador, tiene muchos conocimientos y se ha preparado bien. Sé lo que es capaz. Ojalá podamos respaldar en la cancha lo que quiere que hagamos”, compartió el arquero de los Felinos.

Finalmente, Navas compartió la felicidad que le generó regresar a la Selección de Costa Rica y recibir el llamado de un amigo suyo, como lo es Bryan Ruiz: “Siempre que a uno lo llama un amigo y ahora un entrenador de la selección, es importantísimo y un privilegio”, sentenció.

¿Cómo le ha ido a Keylor Navas en el Apertura 2026 hasta ahora?

Keylor Navas se mantiene como titular indiscutido en la portería de Pumas. El guardameta costarricense disputó los 10 partidos completos del Apertura 2026, acumulando 900 minutos. En ese periodo recibió 16 goles, lo que representa un promedio de 1.6 anotaciones por encuentro.

Además, el exjugador del Real Madrid registra 27 atajadas y una portería en cero. Si bien ha tenido participación constante, los universitarios llegan al parón con un balance de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Estos resultados los obligan a mejorar en la segunda parte del torneo para buscar un lugar en la Liguilla.