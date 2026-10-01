Esta es la clave para que Keylor Navas se quede en Pumas

Aunque el veterano arquero ya ha vivido de todo en su carrera como profesional, a sus casi 40 años sigue pasando por situaciones bastante particulares. Ahora que acudió al llamado de los ticos para el par de fechas restantes en el parón de selecciones, se indica que encontró el motivo para mantenerse en México. Keylor Navas sigue meditando su futuro y esto se sabe al respecto.

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¿Keylor Navas duda si mantenerse en México con Pumas?

Al observar la manera de vivir su carrera en los años recientes, se entiende que Keylor Navas no encontró estabilidad. Incluso su arribo a los Pumas fue bastante abrupto, quitándole su fichaje bomba al Newell’s. Por esta razón la afición encuentra algo de nervio al recordar que su contrato con los auriazules termina a mitad del 2027. Entonces, un probable acuerdo encontraría buenas fechas de arreglarse en este final de año.

Y aunque en diferentes espacios se asegura que el tico busca un reto con una institución que se mantenga peleando por lo más alto (tal como ocurrió en el Clausura 2026), en Costa Rica ven con buenos ojos que permanezca en México. El hoy DT interino de los centroamericanos espera que Keylor juegue en una liga del nivel de la mexicana, para lo que se viene en el proceso de selecciones nacionales.

Es así, que a sus casi 40 años habría buena voluntad de parte de ambos frentes para buscar una renovación. El histórico meta con 3 Champions League entre sus trofeos, ha fungido como un líder y destacado miembro de la plantilla de los Pumas. Ante eso, las cosas se vería encaminadas para extender el vínculo y así quedarse más tiempo en México.

¿Cómo luce el presente en la carrera de Keylor Navas?

En cuanto al nivel, la realidad es que el costarricense sigue siendo una garantía en el arco. El semestre pasado destacó claramente y fue clave para que los del Pedregal llegaran a la final. Ante eso, México se ve como un destino ideal para retirarse. En este Apertura 2026 la situación con Pumas luce complicada en general. Pero a sus casi 40 años, será difícil que a Keylor Navas le ofrezcan proyectos económicos o deportivos por encima de lo bien que lo ha tratado el conjunto de la UNAM. En ese sentido, la gente se ilusiona con que renueve al menos un año más.