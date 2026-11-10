¿Keylor Navas podría perderse la Jornada 17? Esta es la verdad sobre su lesión

El futbol mexicano vivirá varios días de alta tensión en los diferentes campamentos por culpa de la Fecha FIFA. El último parón de selecciones del año llega justo cuando el destino de los equipos está pendiendo de un hilo. Por ello, en Pumas existe bastante tensión por el tema de las molestias-lesión de Keylor Navas. Algunos incluso aseguraron que se operaría… pero esta es la realidad del caso del arquero tico.

¿Keylor Navas podría perderse el próximo partido de los Pumas?

El estrés y confusión se apoderó de múltiples aficionados que escucharon al seleccionador costarricense decir que Keylor Navas requeriría de una intervención médica para solventar molestias que ha presentado en la rodilla. Y es que Bryan Ruiz dijo esto ante la ausencia del arquero para los compromisos con Costa Rica en esta Fecha FIFA. Sin embargo… los Pumas aclararon dichas palabras del ex jugador centroamericano.

Aunque sí es cierto que tendría algunos trabajos específicos para cubrir algunos aspectos físicos, no se trata de ninguna operación o algo parecido. Pensar en un tratamiento de esa índole sería decirle adiós al resto de torneo, esperando que los auriazules logren el milagro de la clasificación.

La directiva de los Pumas incluso se extrañó de las insinuaciones o específicamente de las palabras del seleccionador nacional de dicho equipo de Concacaf. Todo esto, porque Keylor Navas volvió al equipo tico tras un inicio abrupto y convulso del proceso a la Copa del Mundo 2030. Entonces no verle en este parón de selecciones generó serias dudas.

¿Keylor Navas seguirá con los Pumas en 2027?

Los que saben de futbol entienden que las negociaciones ya deberían estar en curso, si es que los directivos piensan en extenderle el contrato a Keylor Navas. Sin embargo, no se tiene información alguna, entendiendo que ahora el objetivo de todo el club está en meterse de último momento a la liguilla. Pumas requiere de un triunfo y de ciertas combinaciones de resultados con instituciones como Rayados, Querétaro, Tijuana y Pachuca.