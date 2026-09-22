Esta es la verdadera razón por la que Keylor Navas no fue convocado con Costa Rica

El futbol mexicano tiene a uno de sus grandes referentes en Keylor Navas. El tico es figura internacional y básicamente era uno de los seguros ausentes en el reinicio de actividades de selecciones tras la Copa del Mundo. Sin embargo, para sorpresa de todos, el veterano no fue convocado para este inicio de proceso con Costa Rica. Y la polémica ya se desató en dicho país y entre los seguidores del meta centroamericano.

EA SPORTS: MADDEN NFL 27 ¿El mejor Madden de los últimos años? | AZE REVIEW

¿Por qué Keylor Navas no fue convocado con Costa Rica?

Esta nueva Fecha FIFA (que junta lo que antes era septiembre y octubre) es el reinicio de procesos para todas las selecciones a nivel mundial. En este caso, en Concacaf las primeras actividades son referentes a la Nations League de la zona. Y cuando la lógica indicaba que Keylor Navas sería uno de los referentes… la sorpresa fue que no le citaron con el combinado nacional.

Fernando Batista es el nuevo seleccionador de los ticos y hace unas horas dejó unas declaraciones que encendieron todo. Aunque aseguró que tuvo una primera llamada con el meta de los Pumas, después dijo que la leyenda costarricense NO le contestó un mensaje cuando él vino a México para acercarse para seguir el contacto.

Ante eso, la respuesta de Keylor Navas llegó vía Instagram. El arquero colgó una historia donde plantea una pregunta: “Si usted tiene algo importante que decir: ¿manda mensaje o llama”, que todos interpretaron como una clara referencia a lo dicho por el estratega. Es decir, el hoy jugador de la liga mexicana indica que nunca realizó una negativa para hablar con el seleccionador nacional.

¿Cuándo fue la última vez que Keylor Navas jugó con Costa Rica?

El equipo centroamericano viene de un duro revés tras quedarse sin Copa del Mundo en un clasificatorio donde no se tuvo que competir contra México, Canadá ni Estados Unidos. En ese sentido, Keylor Navas no anunció su retiro de la selección y se esperaba que le convocaran en estos duelos que sostendrán contra Curazao, Haití (dos veces) y Nicaragua.

Con estas actividades se busca el acomodo para los cuartos de final de la Nations League y también para la Copa Oro de 2027. Por eso, ahorita queda como anécdota que la última vez que vistió los colores de Costa Rica fue el 18 de noviembre de 2025, cuando precisamente concretaron el fracaso de no meterse al Mundial.