Pumas insiste por Chicho Arango y se complica su fichaje

Los Pumas de la UNAM sigue buscando un delantero 9 que pueda ser la referencia ofensiva para la próxima temporada, y el nombre más deseado ha sido siempre el mismo: Chicho Arango. El club universitario realizó un segundo intento para cerrar el fichaje del goleador, ante la negativa por aceptar la primera oferta.

La directiva de Pumas hizo una propuesta más sólida, confiando en que esta vez podría destrabar la negociación. Sin embargo, el club que posee los derechos de Chicho Arango no dio un solo paso atrás. La operación se mantiene bloqueada y cada día luce más lejana.

Pero el problema no es solo deportivo o lo económico. La familia de Chicho Arango no desea abandonar Estados Unidos, lo que influye directamente en la decisión del jugador. Aunque el delantero ve con buenos ojos volver al fútbol mexicano, este factor extracancha pesa demasiado y ha dejado casi descartada la llegada del atacante a Ciudad Universitaria.

Cambindo, otro intento fallido y un mercado cuesta arriba

Mientras el fichaje de Chicho Arango se diluye, Pumas buscó alternativas. Una de ellas fue Diber Cambindo, delantero del Necaxa, por quien el club auriazul lanzó una propuesta informal: 2 millones de dólares más un futbolista. La intención era clara: cerrar cuanto antes un 9 que encajara con la idea ofensiva del equipo.

No funcionó. Necaxa rechazó la oferta de inmediato. Los Rayos consideran a Diber Cambindo una pieza importante y solo estarían dispuestos a dejarlo ir por una cifra mayor y sin intercambios involucrados. Para Pumas, esto significó otro golpe en su intento por reforzar el ataque.

Pumas vuelve al punto de partida en la búsqueda de un 9

Con Chicho Arango prácticamente descartado y Diber Cambindo fuera de alcance, Pumas regresa al punto inicial: sigue sin su delantero ideal. El equipo entiende que el 9 es prioridad absoluta para competir en 2026 y la presión comienza a sentirse entre directiva y afición.

Aun así, el mercado no está cerrado. Pumas seguirá explorando opciones, analizando perfiles y esperando que surja la oportunidad adecuada dentro de sus posibilidades económicas. Por ahora, la afición deberá tener paciencia. El fichaje del 9 soñado sigue siendo un camino cuesta arriba.