CONFIRMADO: Pumas VENDE a una de sus ESTRELLAS a la MLS

La inminente llegada de Uriel Antuna a Pumas ha movido la plantilla del equipo dirigido por Efraín Juárez. Con el cierre de registros pactado para el 9 de febrero, el el cuadro de la UNAM se siguen haciendo movimientos y ahora se va a dar una salida tras las llegadas de Juninho, Jordan Carrillo, Antonio Leone, César Garza y Robert Morales.

A falta de que el fichaje de Uriel Antuna se haga oficial, se habla de la salida de Jorge Ruvalcaba con rumbo a la Major League Soccer. Diversos reportes señalan que el delantero mexicano va a jugar para el New York Red Bulls, escuadra que pertenece a City Football Group, misma sociedad que administra al Manchester City de la Premier League.

Jugando para Pumas, Jorge Ruvalcaba tiene un registro de 99 partidos jugados con marca de 16 goles y ocho asistencias. En la presente campaña, el Torneo Clausura 2026, el futbolista de 24 años de edad ha disputado tres encuentros bajo las instrucciones de Efraín Juárez, saltando a la cancha como titular.

En el certamen en curso y de cara a la Jornada 4, Pumas se ubica en el séptimo puesto de la tabla general con registro de una victoria y dos empates. Para la Fecha 4 reciben a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario, partido a jugarse el viernes 30 de enero a las 21:00 horas.

Del otro lado, en la MLS, el equipo de New York City FC es comandado por Pascal Jansen. La Temporada 2026 de la Major League Soccer arranca el próximo 17 de febrero y New York Red Bulls debuta visitando a Orlando City el 21 de febrero.