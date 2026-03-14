Pumas vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo, partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Partido con tintes y mucho sabor a Clásico, Universidad Nacional y la Máquina Celeste se ven las caras en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo con muchas cuentas pendientes. Dos de los equipos con más afición, con la mira puesta en el título tratarán de sacar las tres unidades y mandar un mensaje al resto de los equipos. Tan solo habrá que recordar lo que sucedió el anterior semestre en Puebla con Carrasquilla, Mier y un triunfo auriazul que le quitó el liderato a los celestes.

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