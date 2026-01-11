Pumas vs Querétaro: Alineaciones CONFIRMADAS de la jornada 1 del Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM harán su debut en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y lo harán en el Estadio Olímpico Universitario contra los Gallos Blancos de Querétaro. Nuevo semestre y nueva oportunidad para el equipo auriazul de acabar con la sequía de títulos que arrastra desde hace más de una década. Por ello, Efraín Juárez y compañía tratarán de iniciar con el pie derecho y dejar buenas sensaciones a su afición.

Juninho, Robert Morales, César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo son las nuevas caras que presenta el Club Universidad Nacional para este certamen, además del regreso de Jesús Rivas tras su préstamo en Puebla. El ex jugador del Flamengo y el bicampeón con los Diablos Rojos del Toluca son los nombres que resaltan, pero se hablan buenas cosas de los canteranos de Rayados de Monterrey y del ex extremo de Santos Laguna, quien tiene experiencia en el futbol ibérico con el Sporting Gijón.

Alineación Confirmada de Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: César Garza, Nathan Silva, Ruben Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Alan Medina y Rodrigo López

Delanteros: Pedro Vite, Jordan Carrillo y Juninho

Alineación Confirmada de Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Francisco Venegas, Santiago Homachenko, Diego Reyes y Jaime Gómez

Mediocampistas: Lucas Abascia, Jhohan Julio, Michel Carcelen, Jean Unjanque y Lucas Rodríguez

Delanteros: Alí Ávila

Cabe destacar la competencia interna que tendrán Robert Morales y Guillermo Martínez en el interior de Pumas. Ambos delanteros tienen características muy similares, jugadores de área, buen remate de cabeza y funciones de poste muy específicas. Por otro lado, Jorge Ruvalcaba y Jordan Carrillo podrían ser una de las duplas más dinámicas de todo el futbol mexicano gracias a su buen uno contra uno, velocidad, encare y manejo de perfiles.