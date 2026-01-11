La Liga BBVA MX le cierra las puertas a Chucky Lozano y este equipo toma ventaja por su fichaje

El futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano es incierto a meses de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026. El extremo mexicano recibió la noticia de que no será tenido en cuenta en el San Diego FC de la MLS y deberá buscar un nuevo equipo donde continuar con su carrera. Si bien la Liga BBVA MX emergía como una posibilidad concreta, varios equipos ya le han cerrado la puerta al delantero de 30 años y su próximo club podría estar en la MLS.

Chucky Lozano podría continuar con su carrera en la MLS

Reportes internacionales aseguran que el canterano de Pachuca continuaría con su carrera en la liga de Estados Unidos. En concreto, Atlanta United emerge como una de las posibilidades más reales y, como si fuese poco, las negociaciones estarían avanzadas para que el fichaje se termine concretando. Existen varios motivos por los que Lozano no regresaría a la Liga BBVA MX en estos momentos .

Hirving Lozano continuaría con su carrera en la MLS|@hirvinglozano

Uno de ellos es su alto salario, pues el mexicano es uno de los futbolistas mejor pagados de toda la MLS, con un sueldo anual de 20 millones de dólares. Chucky no está interesado en rebajar considerablemente sus pretensiones salariales, por lo que sus ingresos son una de las principales razones por las que no regresaría a México en el corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR:



Por otra parte, fuentes mencionan que Gerardo Martino, entrenador de Atlanta United, estaría siendo crucial en las negociaciones entre el club y el propio jugador, pues el argentino ya supo dirigir a Lozano cuando formaba parte de la Selección Mexicana. Además, el conjunto estadounidense tendría los recursos necesarios para ofrecer un contrato competitivo, cumpliendo con las pretensiones del exPSV.

Los equipos mexicanos que ya han rechazado a Chucky Lozano

En estos últimos días, el nombre de Chucky Lozano apareció en el radar de numerosos clubes del futbol mexicano, pero la mayoría de ellos ya han rechazado la posibilidad de su fichaje. Entre ellos se encuentran América, Chivas, Rayados, Pachuca y Cruz Azul. Su salario es el principal impedimento de forma general, aunque algunos clubes argumentaron su decisión desde el ámbito futbolístico.

Cabe destacar que solamente Lionel Messi, Heung-Min Son, Sergio Busquets, que recientemente inicio su retiro tras la temporada del 2025, y Miguel Almirón tienen un sueldo mayor al del mexicano en el futbol estadounidense. Por esta razón, su regreso a la Liga BBVA MX es prácticamente imposible y la MLS aparece como el mejor destino hasta el momento.