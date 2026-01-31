Pumas vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 Liga BBVA MX; marcador online
Pumas vs Santos es el último partido del viernes 30 de enero del 2026. Sigue el partido en vivo con el marcador minuto a minuto con pronóstico y resultado
Los Pumas de la UNAM se enfrentan esta noche a Santos Laguna en actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
Los Universitarios buscarán mantener su invicto en el arranque del torneo en donde han conseguido un par de empates y una victoria ante Tigres, mientras que Los Guerreros de la Laguna no saben lo que es ganar todavía.
Horario y dónde se juega el Pumas vs Santos
Los Pumas de la UNAM se enfrentan en punto de las 21:00 horas a Santos Laguna este viernes 30 de enero en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
Pronóstico del Pumas vs Santos del viernes 30 de enero 2026
Los Pumas dirigidos por Efraín Juárez lucen como favoritos para quedarse con los tres puntos ante Santos Laguna, que no pasa por su mejor momento al arrancar el torneo Clausura 2026 con dos derrotas y apenas un empate conseguido.
Alineaciones del Pumas vs Santos
Pumas:
- 1.- Keylor Navas
- 14.- César Garza
- 6.- Nathan Silva
- 5.- Duarte
- 77.- A. Angulo
- 28.- Adalberto Carrasquilla
- 22.- A. Medina
- 19.- Jesús Rivas
- 31.- Robert Morales
- 33.- Jordan Carrillo
- 23.- Juninho
- D.T. Efraín Juárez
Santos Laguna
- 1.- Carlos Acevedo
- 4.- J. Abella
- 14..- E. Orona
- 35.- Kevin Balanta
- 2.- B. Amione
- 11.- C. Gruezo
- 10.- E. Bullaude
- 21.- F. Villalba
- 5.- A. López
- 26.- R. Sordo
- 13.- J. Ocejo
- D.T. F. Vilchez