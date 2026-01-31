Pumas vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 Liga BBVA MX; marcador online

Los Pumas de la UNAM se enfrentan esta noche a Santos Laguna en actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Los Universitarios buscarán mantener su invicto en el arranque del torneo en donde han conseguido un par de empates y una victoria ante Tigres, mientras que Los Guerreros de la Laguna no saben lo que es ganar todavía.

Horario y dónde se juega el Pumas vs Santos

Los Pumas de la UNAM se enfrentan en punto de las 21:00 horas a Santos Laguna este viernes 30 de enero en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Pronóstico del Pumas vs Santos del viernes 30 de enero 2026

Los Pumas dirigidos por Efraín Juárez lucen como favoritos para quedarse con los tres puntos ante Santos Laguna, que no pasa por su mejor momento al arrancar el torneo Clausura 2026 con dos derrotas y apenas un empate conseguido.

Alineaciones del Pumas vs Santos

Pumas:

1.- Keylor Navas

14.- César Garza

6.- Nathan Silva

5.- Duarte

77.- A. Angulo

28.- Adalberto Carrasquilla

22.- A. Medina

19.- Jesús Rivas

31.- Robert Morales

33.- Jordan Carrillo

23.- Juninho

D.T. Efraín Juárez

Santos Laguna

