Pumas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 20 de septiembre, marcador online

Duelo de contendientes en la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. Los Pumas de la UNAM recibirán en el Estadio Olímpico Universitario a los Tigres de Guido Pizarro. Los pupilos de Efraín Juárez vienen de sacar las tres unidades ante Mazatlán en suelo sinaloense, mientras que, el cuadro regiomonatano obtuvo un punto en la cancha de las Chivas en duelo pendiente que se jugó a media semana.

Para este compromiso, veremos a las estrellas de ambos equipos en el terreno de juego como Keylor Navas y Aaron Ramsey por parte de los locales y en el cuadro visitante llegará Ángel Correa junto a Juan Brunettta y Fernando Gorriarán en busca de obtener el triunfo en la aduana capitalina.