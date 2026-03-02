Estos son los atletas olímpicos mexicanos que están en TOP10 mundial

Cada proceso olímpico los atletas mexicanos encuentran la manera de competir de gran forma. Por ello, en esta ocasión hay algunos de los connacionales que están generando mucha ilusión en su trayecto rumbo a Los Ángeles 2028. Por ello, esta es la prueba de que las cosas se están haciendo muy bien, pues hay clasificados entre los mejores del mundo. Así luce el panorama inmediato.

¿Quiénes son los mexicanos clasificados en el Top10 a nivel mundial?

Hablando específicamente de las disciplinas que tendrán pruebas individuales en los próximos Juegos Olímpicos de Verano, estos son los nombres que destacan, aunque con unas ausencias que se explicarán a continuación.

Gabriela Rodríguez - Se encuentra en el segundo puesto de Tiro Deportivo.

Román Bravo-Young - Es segundo sitio en lucha olímpica.

Yareli Acevedo - Está clasificada en segundo lugar de ciclismo de pista.

Isaac del Toro - El joven recién ascendió al segundo lugar tras ganar el UAE Tour.

Matías Grande - El arquero mexicano se encuentra en el sitio tres a nivel mundial.

Alegna González - La marchista mexicana está en el sitio 4 de su ranking.

Ariadna Gil - Está catalogada como la número 7 en boxeo.

Alejandra Valencia - La arquera mexicana también está en el séptimo puesto de su respectivo listado.

Jessica Jarquín - La halterista está entre las mejores 7 de su clasificación.

Carlos Sansores - Es octavo lugar en su disciplina de Taekwondo.

Uziel Muñoz - El lanzador de peso está catalogado como el décimo más importante del mundo.

Aremi Fuentes - Por su parte la halterófila también está en el sitio 10 de su disciplina.

¿Estos son todos los atletas mexicanos con buen desempeño previo a LA2028?

Obviamente aquí quedaron fuera algunos deportistas como los clavadistas, que no tienen una clasificación pública como muchos deportes la comparten. Otro de los casos es el de Andrea Becerra y Mariana Bernal, que son 1 y 5 respectivamente... sin embargo en los JJOO no habrá competencia individual, sino que muy probablemente se les vea (o a una de ellas) en compuesto mixtos.

Y otros casos como los de Austin y Alexis Gómez en Lucha, Janeth Gómez en Halterofilia o Citlalí López en boxeo, sí están en Top-10… pero sus categorías se combinarán con otras para los pesos a utilizarse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.