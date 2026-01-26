¿Qué fue de Raúl Gudiño... el primer portero mexicano en jugar UCL?

Probablemente este arquero fue uno de los deportistas en el que más esperanzas se depositaron en años recientes. Además, se desenvolvió en un contexto donde su equipo buscaba un guardián confiable. Y aunque tuvo sus oportunidades - incluso jugando en selección mayor - no convenció al entorno y entre préstamos y nuevos equipos… no se consolidó. Hoy está en un proyecto que muchos desconocían. Así luce el presente de Raúl Gudiño.

¿Cuál es la historia de Raúl Gudiño… el portero que jugó UCL?

Hoy ya con 29 años, el nacido en Guadalajara primero fue conocido por su irrupción en el nivel de selecciones menores. Su 1.97 de altura claramente fue característico y por eso se tenía esperanza en que se convirtiera en un referente. Además, al formar parte de la cantera del chiverío, había mucha presión sobre sus hombros.

Pero su historia no se quedó allí, sino que se lanzó a la aventura europea para entrenar con el Porto B, jugar para el Unión Madeira y defender el escudo de APOEL FC. Allí fue donde jugó Champions League y aunque se esperaba lo más alto para él… regresó al futbol de América y no pasó mucho.

Probó con el Guadalajara, viajó a la MLS, estuvo con Necaxa y tras jugar en la segunda división de México… se quedó sin club a mitades de 2025. Parecía que su carrera realmente estaba terminada, sin embargo llegó una oferta gracias a un ex Guadalajara.

¿Raúl Gudiño sigue jugando al futbol?

Fue gracias a que Rangers de Andorra le ofreció un puesto en su equipo, que el oriundo de Jalisco revivió su desempeño como profesional. Y es que este club es dirigido por mexicanos, como Marco Fabián de la Mora. El conjunto de la primera división de dicho país es un proyecto que ha apostado por el talento azteca, por ello desde diciembre pasado forma parte del Rangers… que sigue con la mira puesta en la élite del balompié de Europa.