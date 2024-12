El ambicioso sueño de Marco Fabián en la actualidad

Marco Fabián sueña en grande con el Rangers de la primera división de Andorra. El ex jugador de Chivas está liderando un proyecto que promete y mucho, y lo mejor es que lo está logrando a besa de jugadores mexicanos.

“En México están surgiendo cosas muy importantes y todo comienza desde cero. Fue una locura mi carrera personal como jugador, aunque todavía te la Redes ante el mundo. No he dado mi retiro oficial de las canchas. Yo me retiré de las canchas hace un año y medio. Después de jugar con Mazatlán, me invitan a ser parte de un equipo de primera división en Andorra. Ya iba a colgar los botines y, bueno, dije: “Vamos a ver qué pasa”, comentó Marco.

Te puede interesar: Marco Fabián busca regresar a Chivas en su nueva faceta











Fabián quiere triunfar también en su nuevo rol

Por otra parte, se refirió al sueño de llevar al equipo a las instancias de jugar una Champions League o Europa League.

“El objetivo era subir a primera división. Tenemos la oportunidad de competir en torneos UEFA, como las fases previas de Champions League, Europa League y Conference League. Llevamos algunos refuerzos y lo logramos faltando seis meses. Empezamos a ganar”, expresó el ex futbolista de Cruz Azul.

Finalmente, resaltó la importancia de tener jugadores mexicanos en Europa y lo bien que les hace que sean vistos en estos países, para luego intentar dar el salto a otras ligas más conocidas como la portuguesa o la alemana.

“Hoy contamos con más mexicanos. Tenemos 11 mexicanos, además de marroquíes, colombianos, españoles e italianos. Vamos por buen camino. El equipo está bien conformado, con un gran entrenador español y toda la gente que llevamos”, sentenció el directivo mexicano.

El sueño: las Chivas

Marco Fabián también sueña con la posibilidad de regresar algún día a Chivas, ahora como directivo, para sumarse al proyecto de Amaury Vergara y ayudar a Chivas a volver a instalarse en las mejores instancias del futbol mexicano.

Te puede interesar: OFICIAL: Fechas y horario de la Final del Apertura 2024 Monterrey vs América