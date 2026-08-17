¿Qué fue de Erbin Trejo? Revelan supuestas imagenes del ex jugador del Toluca en redes sociales

Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil en cuanto a información, sin embargo, son una arma de doble filo y puede poner en jaque la vida de alguien en cuestión de segundos. Algo por el estilo le pasó a Erbin Trejo, ex jugador de la Liga MX de equipos como el Deportivo Toluca o los Gallos Blancos de Querétaro. El ex mediocampista mexicano fue víctima de las redes cuando subieron una supuesta foto de él en la que la persona no se veía en el mejor de los estados.

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Rapidamente los internautas hicieron de las suyas compartiendo y comentando la imagen de Trejo y hasta fue una de las tendencias sociales el fin de semana. Comentarios como ''Erbin Trejo ex jugador del Toluca lamentablemente se convirtió en tazo dorado'' o ''En lo que acaban algunos jugadores lo peor esque recuerdo un gol que le metio al america y al necaxa.'', fue parte de lo que se leyó en las red social X.

Respuesta inmediata de Trejo

No pasó mucho tiempo para que el ex Diablo Rojo saliera a dar la cara en redes sociales y subió historias de su viaje en Europa con su pareja. De hecho, una de las instantáneas que subió Trejo fue ya en el asiento de un avión con la siguiente leyenda: ''Ya dejénse de mama....'' posible referencia a todo lo que salió de su nombre en estos días.

De momento, Trejo sigue ligado al futbol y juega en los Estados Unidos con equipos semiprofesionales. El nacido en la Ciudad de México en 1990 puede presumir un título de liga con el Deportivo Toluca en el Bicentenario 2010 y una Súpercopa MX con los Gallos Blancos de Querétaro en 2017.