Este es el listado de futbolistas mexicanos que jugaron en Brasil

Aunque históricamente no ha sido un mercado realmente explotado ni explorado por el entorno mexicano, Brasil ha tenido a ciertos futbolistas mexicanos. Hoy que los juveniles han dado el paso para probar en el balompié de dicho país, vale la pena conocer un listado respecto de los connacionales que probaron suerte en el Brasileirao o sus divisiones inferiores.

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¿Quiénes son los futbolistas mexicanos que han jugado en Brasil?

La realidad es que no son muchos los futbolistas mexicanos que ya estuvieron en Brasil. Sin embargo, en tiempos recientes se supo del interés por Roberto Alvarado y Marcel Ruiz, además de la adquisición de un par de juveniles (Diego Reyes y Badir Flores) que entrenan en las filiales de los clubes (Flamengo y Fluminense) de allí. Por eso… este es el listado definitivo.

Antonio De Nigris

El siempre recordado ariete surgido de Monterrey, tuvo un paso muy breve en el futbol de Brasil. Fichó por el legendario Santos en 2006 para concretar 272 minutos en 5 juegos totales. Participó en 2 enfrentamientos del Brasileirao donde marcó un gol y además jugó otros tres juegos de la Copa de Brasil. Llegó en marzo y se fue en septiembre a Turquía.

Pablo Martínez

Este es un caso bastante reciente de un hombre que ha vivido en constantes cambios de equipo. Con 27 años, su último club fue Correcaminos, con quien terminó vínculo a mitades de este 2026. Sin embargo, también pisó terrenos brasileños cuando fichó por el Botafogo-SP para el segundo semestre de 2023, cuando su ficha la compró el San Luis. En su aventura sudamericana se indica que solo jugó 90 minutos en la única oportunidad que le dieron.

Matheus Reis

Este es uno de los casos más mediáticos de los años recientes, pues el canterano de Fluminense ha hecho toda su carrera en Brasil. Con 19 años se coloca como una de las promesas del club para el futuro inmediato. Sin embargo, se indica que si todo sale bien con el nacido en CDMX, el delantero elegirá a Brasil en caso de ser requerido por la selección mayor.

Alejandro Viniegra

Con 24 años, Alejandro tiene ascendencia mexicana pues es nacido en Brasil. Se formó en las filiales del Cruzeiro y ya ha jugado en Estados Unidos, Portugal y México. El segundo semestre de 2025 lo jugó en los Coyotes de Tlaxcala y desde este año pertenece al Maguary Retro Club… institución perteneciente a la Serie D de Brasil.