¿Qué necesita Chivas para clasificar directo a la liguilla?

Las Chivas del Guadalajara dieron un paso gigante para evitar el play-in y clasificar directamente a la liguilla del Torneo Apertura 2025 tras el triunfo en el Estadio Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca. Los pupilos de Gabriel Milito sacaron las tres unidades en patio ajeno y ahora, dependen de sí mismos para meterse a la fase final sin ir al repechaje del futbol mexicano.

Con 26 puntos cosechados, el 'Rebaño Sagrado' es sexto lugar de la tabla general y solo puede ser rebasado por los Bravos de Juárez (23 unidades) bajo circunsutancias muy complicadas para el equipo fronterizo. El club tapatío solo necesita ganar o empatar en casa ante los Rayados de Monterrey para asegurar liguilla directa. En caso de que caigan contra el equipo regiomontano, Bravos necesitaría derrotar a los Gallos Blancos de Quéretaro y ahí entraría el tema de diferencia de goles.

Chivas y Bravos por un lugar en liguilla

6. Chivas - 26 puntos con cinco goles a favor

7. Bravos de Juárez - 23 puntos con 0

Con ello, el club dirigido por Martín Varini necesitaría ganar, primero para alcanzar en unidades a Chivas y después ver el tema de las anotaciones. Ejemplo, Bravos derrota 4-0 a Gallos en la frontera y el Rebaño es goleado 5-0 por Rayados, pasaría Ciudad Juárez a la liguilla y Chivas caería al séptimo lugar.

Finalmente, Milito y compañía sabrán el resultado de Juárez antes de su comprimiso contra la Pandilla. Los Bravos recibirán a los Gallos el día viernes 7 de noviembre, mientras que, el cotejo entre las Chivas y Rayados será el sábado 8 de noviembre.