Regla de Menores: ¿Qué equipos corren riesgo de perder 3 puntos en la Jornada 17 del Apertura 2025?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de la Jornada 17 del torneo Apertura 2205 de la Liga BBVA, última fecha de la temporada regular. Ante ello, son varios los equipos que podrían perder 3 puntos debido a que, hasta ahora, no han tenido la oportunidad de cumplir con la regla de menores.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

La regla de menores obliga a los equipos del futbol mexicano a darle al menos 1,170 minutos a los juveniles de sus respectivas plantillas, y de no cumplir con esta cantidad de minutos podrían perder 3 puntos al cierre del torneo regular. Ahora bien, ¿qué escuadras no han cumplido con esta regla?

¿Qué equipos no han cumplido con la regla de menores al cierre del Apertura 2025?

En estos momentos, son cuatro los equipos que no han cumplido con la regla de menores a falta de un partido para el cierre de la temporada. Sin embargo, de estos dos están muy cerca de obtenerlo, motivo por el cual en esencia únicamente dos corren el riesgo de perder 3 puntos en la mesa.

Te puede interesar: ¿Qué resultados necesita América para terminar como líder del Apertura 2025?

Te puede interesar: ¿Quién es la portera mexicana que le dio la vuelta al mundo por su actuación en el Mundial?

Y es que, tanto Mazatlán como Cruz Azul, están prácticamente del otro lado luego de que les falten solamente 1 y 2 minutos para cumplir con la regla. Ante ello, tanto sinaloenses como capitalinos únicamente deberán poner a un juvenil durante unos minutos para cumplir con la regla de menores.

La situación es completamente distinta para Rayados y Tigres, quienes al día de hoy deben 28 y 132 minutos. En ese sentido, ambas escuadras de Nuevo León deberán confiar una vez más en sus juveniles si no quieren perder 3 puntos, mismos que serían vitales en sus deseos de acceder a los primeros lugares de la tabla general.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 previo a la Jornada 17?

En estos momentos es Cruz Azul quien lidera la tabla general del Apertura 2025 luego de sumar un total de 35 unidades después de 16 fechas. En el segundo lugar se encuentran Toluca y América con 34 puntos cada uno, mientras que el Top 5 lo cierran Tigres y Monterrey con 33 y 31 unidades, respectivamente hablando.

