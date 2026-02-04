¿Qué necesita Pumas vs San Diego para avanzar en la Concachampions 2026?

Luego de la goleada de San Diego vs Pumas en el inicio de la Concacaf Champions Cup 2026, el Club Universidad Nacional tiene una prueba complicada por delante. Con el marcador adverso por 4-1, el equipo dirigido por Efraín Juárez encara el juego de vuelta el próximo martes 10 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Antes de disputar el compromiso contra el conjunto de la Major League Soccer, el cuadro auriazul se mide al Atlas en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, certamen en el que se mantienen invictos con registro de dos victorias y dos empates.

Para encarar el juego de vuelta en la Concachampions 2026, Pumas necesita ganar por 3-0 en Ciudad Universitaria, pues el global de 4-4 les daría el pase a la siguiente ronda de la competencia por el gol de visitante en el Snapdragon Stadium. En caso de que San Diego marque uno en CU, el equipo del Pedregal debe de hacer cuatro goles para que la serie se defina desde la instancia de penales con el global de 5-5.

Tras la derrota en el Snapdragon Stadium, las críticas hacia Efraín Juárez no se hicieron esperar en las redes sociales de Pumas, pues luego de ir ganando 1-0 en territorio visitante, el equipo de la UNAM se hizo para atrás dejando que los locales tocaran el arco de Keylor Navas.

"Habíamos planeado el partido así, que veníamos de visita. Hacemos 60 minutos muy buenos, pero nos cae el gol y el equipo no veo que tenga problemas y trato de refrescarlo porque la gente de arriba había hecho un buen trabajo. Errores puntuales que nos cuesta el partido.

"Nosotros veníamos a buscar un gol y lo conseguimos muy rápido. Después San Diego es un equipo que te mete atrás, un equipo importante que juega bien al futbol, que te mete atrás y te somete con la pelota y nosotros teníamos que contrarrestar esto. Lo hicimos por 60 minutos, e insisto, el equipo no tiene reacción a los cambios. Hay que checar y evaluar del 60 al 90 de qué es lo que pasa, porque ahí es donde el equipo se descompone...", fueron las palabras de Efraín Juárez al terminar el encuentro.