Esto pasó con Dante López, jugador que fue goleador en Pumas

En el futbol nacional hay nombres que quedan grabados en la memoria de los aficionados por su capacidad goleadora y su conexión con el equipo. Uno de ellos es el del delantero paraguayo Dante López. Llegó a Pumas en 2008 y rápidamente se convirtió en una figura clave del conjunto universitario.

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Procedente del Club Libertad de Paraguay, el jugador arribó al futbol mexicano en medio de grandes expectativas. En ese momento, Pumas desembolsó 3 millones de euros por su fichaje: una cifra que, según el portal especializado Transfermarkt, lo convirtió en el jugador más caro en la historia del club en ese momento.

El paso de Dante López por Pumas: goles, títulos y el cariño de la afición

La adaptación de Dante López al futbol nacional fue rápida. Gracias a su velocidad y capacidad goleadora, el paraguayo se convirtió en una pieza importante del ataque universitario. Durante su paso por el plantel, participó en una de las etapas exitosas del club, logrando conquistar 2 títulos de Liga MX: el Clausura 2009 y el Clausura 2011.

Su rendimiento lo llevó a posicionarse como uno de los goleadores extranjeros más destacados en la historia del club. Pero también se ganó el reconocimiento de la afición universitaria.

¿Qué fue de Dante López tras su retiro del fútbol profesional?

Con el paso del tiempo, la carrera del delantero comenzó a verse afectada por las lesiones. Esto derivó en un descenso en su rendimiento deportivo. Tras su salida del futbol mexicano, el atacante paraguayo que actualmente tiene 42 años continuó su carrera en otros equipos. Así fue como pasó por Olimpia en Paraguay y posteriormente por Zacatepec.

Finalmente, en 2017 decidió retirarse del futbol profesional y puso fin a una trayectoria que lo llevó a ser uno de los delanteros más recordados por la afición universitaria. Tras dejar las canchas López optó por una vida más tranquila.

Actualmente se dedica a negocios familiares en Paraguay y ha comenzado una nueva etapa vinculada al deporte como entrenador. La intención del exfutbolista es transmitir su experiencia y conocimientos a las nuevas generaciones de jugadores.