Keylor Navas reveló lo que realmente pasó con Pumas y causó sospechas de ruptura interna

Keylor Navas mantiene preocupados a todos los aficionados de Pumas. El portero se convirtió en un referente del vestidor universitario y superó con creces las expectativas que había puestas en él sobre su rendimiento. Sin embargo, su contrato con la institución llegará a su fin el 30 de junio del vigente año y, hasta el momento, la directiva de la UNAM no se ha mostrado muy abierta a negociar, según palabras del ex Real Madrid.

Navas tiene intenciones de renovar su vínculo con Pumas y, desde hace varias semanas, ambas partes se encuentran negociando para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en una entrevista con el periodista Yashin Quesada, el portero costarricense reveló que todavía existen algunas diferencias con la directiva universitaria, ya que ambos tienen posturas distintas.

Existen diferencias entre Pumas y Navas para renovar su contrato

“Siempre tiene que haber una negociación. Para que algo se firme tiene que haber dos partes de acuerdo, el club tenía una postura sobre eso y yo tenía otra postura”, expresó Keylor durante la conversación.

“Como lo dije anteriormente, siempre he estado anuente a querer renovar, pero bueno, a mi edad el estar tranquilo, el vivir, el disfrutar, el jugar bien no va a cambiar. Ya uno trata de disfrutar al máximo, lo que dure”, complementó.

Navas insistió en que su objetivo desde el primer momento siempre fue renovar su contrato con los Felinos: ”Hubo un acercamiento de parte de Pumas y la situación se está manejando, pero eso no quita el acercamiento de otros equipos, por mí desde diciembre hubiera renovado, lo dije en una entrevista para no llegar a este momento", sentenció.

Esto avivó los rumores sobre una posible ruptura en la relación del guardameta tico con la directiva del equipo de Pedregal. Sin embargo, el tiempo dirá si ambas partes llegarán a un acuerdo o si deberán dividir los caminos.

Otros clubes buscan el fichaje de Keylor Navas

En la misma entrevista, el portero de la selección de Costa Rica afirmó que existen ofrecimientos por parte de otros clubes y que deberá analizar. “No me he puesto nada porque siempre dije que me iba a retirar el día que ya no disfrute o cuando sienta que no me da el cuerpo. Lo de los equipos, yo creo que para que no suene arrogante, pero cuando un futbolista está haciendo las cosas bien, es normal que otros equipos presten atención”, comentó.

Y es que su etapa en Pumas ha sido fructífera: actualmente es el portero con mayor cantidad de atajadas (42) en lo que va del Clausura 2026 y, como si fuese poco, también es el guardameta con mayor cantidad de goles evitados por partido (4.03). Unos números que demuestran la vigencia de Navas, a pesar de sus 39 años de edad.

