Esta es la historia detrás de un panda gigante peleando contra una gladiadora japonesa

La Lucha Libre es una maquinaria de momentos bastante hilarantes. No se sabe bien cuál es la sorpresa que llegará y mucho menos de dónde. Pero en esta ocasión el wrestling japonés es el que estuvo en viralidad gracias a un enfrentamiento que rayó en lo fantástico. Esta es la historia detrás del panda y Mizuki, la gladiadora japonesa que enfrentó al gigante.

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¿Por qué se viralizó un panda gigante en el mundo de la Lucha Libre?

En los días recientes se viralizó una pelea bastante particular donde destacaba la figura de un panda gigante. Allí su rival era una pequeña luchadora japonesa, la cual fue multimencionada en redes por el enfrentamiento gracias a los videos o postales que se tomaron en torno a la lucha. Y es que parece que ni ellos (los organizadores) entendían la magnitud de las repercusiones del peculiar enfrentamiento.

El escándalo mediático se dio sobre todo en redes sociales y de manera bastante interna en el mundo luchístico; sin embargo, páginas totalmente alejadas del deporte compartieron lo que estaba ocurriendo. Y es que Andreza Giant Panda es un personaje que básicamente es un muñeco inflable que tiene una presencia poco vista en los circuitos más importantes del mundo.

Los videos que trascendían hablaban de lo increíble que resultaba ver a una luchadora de 1.58 haciendo sus movimientos luchísticos para ofrecer un espectáculo bastante bizarro. Sin embargo, eso generó interés en la empresa que hizo la pelea y en los protagonistas arriba del ring.

Si la lucha libre es falsa

¿Como explicas esto?:pic.twitter.com/tsTnaM4hno — Animetrends (@AnimetrendsLA) March 30, 2026

¿Quién es Mizuki, la gran protagonista de esta pelea?

Los que consiguieron que esta pelea se llevara a cabo son los dueños de Tokyo Joshi Pro Wrestling, que catalogan este tipo de enfrentamientos como Shenanigans. Estas luchas precisamente combinan lo absurdo para simplemente dar entretenimiento. Y es que Giant Panda no es un perfil de luchador que ofrezca espectáculo técnico por el tipo de indumentaria que usa.

Según algunos sitios de internet, es la segunda vez que Mizuki pelea contra la botarga, por lo que esta podría haber sido la revancha de aquel enfrentamiento ubicado en octubre de 2024.