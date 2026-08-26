¿Qué se sabe de la ausencia de Miguel Tapias en Chivas? Milito responde

Chivas atraviesa una semana de mayor tranquilidad después de golear 5-2 a Tijuana en el Estadio Akron. Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito todavía tiene algunas bajas de cara a su próximo compromiso. Entre ellas aparece Miguel Tapias, quien nuevamente quedó fuera de la convocatoria y generó dudas entre los aficionados.

¿Qué dijo Milito de la ausencia de Tapias en Chivas?

Gabriel Milito explicó que Miguel Tapias no está fuera de las convocatorias por una decisión deportiva definitiva, sino porque actualmente se encuentra recuperándose de una lesión. El defensor integra la lista de jugadores que atraviesan diferentes problemas físicos y todavía no está disponible para el entrenador argentino.

Miguel Tapias fue notificado que está transferible.|@mickytapias

La situación generó especulaciones debido a que Tapias tampoco había tenido protagonismo cuando Chivas sufrió varias bajas en defensa. José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González y Richard Ledezma estuvieron ausentes en los últimos partidos, por lo que se esperaba que Micky pudiera aparecer como una alternativa.

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Sin embargo, su ausencia responde a la lesión que atraviesa. Esto también descarta, al menos en este momento, que exista algún problema de indisciplina o un conflicto con Milito. El entrenador dejó claro que Tapias puede jugar en el futuro.

|Instagram Micky Tapias

Otros jugadores de Chivas que estarán ausentes para el próximo partido

De cara al siguiente compromiso del Guadalajara ante Pachuca, Gabriel Milito tendrá tres bajas confirmadas. Bryan González, Daniel Aguirre y Miguel Tapias continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles.

La situación defensiva de Chivas ha sido un problema durante las últimas jornadas, aunque el panorama comienza a mejorar. José Castillo y Richard Ledezma se encuentran nuevamente disponibles después de superar sus molestias.

|MEXSPORT

Además, Jesús Hernández y Diego Latorre aparecen como opciones para completar la convocatoria final. Chivas llega a este encuentro con mayor confianza después de vencer 5-2 a Tijuana, resultado que tuvo como protagonistas a Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Ricardo Marín, autor de dos goles.

Mientras tanto, la directiva rojiblanca continúa buscando una solución para el futuro de Miguel Tapias. El defensor no ha tenido el protagonismo esperado y su salario también puede ocasionar una eventual salida. Por ahora, su ausencia sería por lesión, pero podría llegar a salir.

