Así queda la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil
Luego de disputarse la Jornada 3, siete equipos se mantienen invictos y comienzan a perfilarse como protagonistas de la campaña. Monterrey, Toluca, América, Pumas, Cruz Azul, Guadalajara y Tigres
La Liga BBVA MX Femenil vive un gran arranque en el Torneo Clausura 2026, luego de disputarse la Jornada 3, donde seis equipos se mantienen invictos en tres partidos y comienzan a perfilarse como protagonistas de la campaña. Monterrey, Toluca, América, Pumas, Cruz Azul y Guadalajara han mostrado solidez en sus primeros compromisos, mientras que aún falta por disputarse el encuentro entre Tigres y Puebla, el cual podría modificar la parte alta de la clasificación ya que las actuales campeonas también se encuentran sin conocer la derrota.
Monterrey y Toluca, líderes con paso perfecto
Las Rayadas de Monterrey han iniciado con paso firme, demostrando por qué son consideradas candidatas al título con 9 puntos. Con tres victorias consecutivas, su ataque se mantiene como uno de los más efectivos del torneo con 10 tantos. A la par, Toluca sorprende con un arranque impecable, sumando también nueve puntos y consolidándose como una de las revelaciones de este Clausura 2026.
América, Pumas, Cruz Azul y Chivas, con paso firme
El América Femenil no se queda atrás y con un plantel lleno de figuras mantiene el invicto (7 puntos), mostrando equilibrio entre defensa y ataque. Por su parte, Pumas ha encontrado regularidad en sus resultados, logrando mantenerse en la parte alta de la tabla y generando ilusión en su afición universitaria sumando dos victorias y un empate.
La Máquina Celeste de Cruz Azul también presume invicto (7 puntos), confirmando que su proyecto comienza a dar frutos. Mientras tanto, Chivas Femenil (7) sigue siendo protagonista, con un plantel que combina experiencia y juventud, manteniéndose como uno de los equipos más competitivos de la liga.
El único partido pendiente en el torneo es el que deben disputar Tigres y Puebla, un encuentro que podría alterar la parte alta de la clasificación. Las felinas, históricamente dominantes en la liga, buscarán sumarse al grupo de invictos y reafirmar su condición de favoritas al título, al momento suman 4 puntos y se ubican en la décima posición.
Tabla de la Liga BBVA MX Femenil:
1.- Monterrey 9 puntos
2.- Toluca 9 puntos
3.- América 7 puntos
4.- Pumas 7 puntos
5.- Cruz Azul 7 puntos
6.- Guadalajara 7 puntos
7.- Pachuca 6 puntos
8.- Juárez 6 puntos
9.- Mazatlán 6 puntos
10.- Tigres 4 puntos
11.- Tijuana 4 puntos
12.- Atletico San Luis 1 punto
13.- León 1 punto
14.- Santos 0 puntos
15.- Puebla 0 puntos
16.- Atlas 0 puntos
17.- Querétaro 0 puntos
18.- Necaxa 0 puntos