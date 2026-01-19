Así queda la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil

La Liga BBVA MX Femenil vive un gran arranque en el Torneo Clausura 2026, luego de disputarse la Jornada 3, donde seis equipos se mantienen invictos en tres partidos y comienzan a perfilarse como protagonistas de la campaña. Monterrey, Toluca, América, Pumas, Cruz Azul y Guadalajara han mostrado solidez en sus primeros compromisos, mientras que aún falta por disputarse el encuentro entre Tigres y Puebla, el cual podría modificar la parte alta de la clasificación ya que las actuales campeonas también se encuentran sin conocer la derrota.

RESUMEN: Mazatlán 1 - 5 Monterrey | J3 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Monterrey y Toluca, líderes con paso perfecto

Las Rayadas de Monterrey han iniciado con paso firme, demostrando por qué son consideradas candidatas al título con 9 puntos. Con tres victorias consecutivas, su ataque se mantiene como uno de los más efectivos del torneo con 10 tantos. A la par, Toluca sorprende con un arranque impecable, sumando también nueve puntos y consolidándose como una de las revelaciones de este Clausura 2026.

América, Pumas, Cruz Azul y Chivas, con paso firme

El América Femenil no se queda atrás y con un plantel lleno de figuras mantiene el invicto (7 puntos), mostrando equilibrio entre defensa y ataque. Por su parte, Pumas ha encontrado regularidad en sus resultados, logrando mantenerse en la parte alta de la tabla y generando ilusión en su afición universitaria sumando dos victorias y un empate.

La Máquina Celeste de Cruz Azul también presume invicto (7 puntos), confirmando que su proyecto comienza a dar frutos. Mientras tanto, Chivas Femenil (7) sigue siendo protagonista, con un plantel que combina experiencia y juventud, manteniéndose como uno de los equipos más competitivos de la liga.

El único partido pendiente en el torneo es el que deben disputar Tigres y Puebla, un encuentro que podría alterar la parte alta de la clasificación. Las felinas, históricamente dominantes en la liga, buscarán sumarse al grupo de invictos y reafirmar su condición de favoritas al título, al momento suman 4 puntos y se ubican en la décima posición.

Tabla de la Liga BBVA MX Femenil:

1.- Monterrey 9 puntos

2.- Toluca 9 puntos

3.- América 7 puntos

4.- Pumas 7 puntos

5.- Cruz Azul 7 puntos

6.- Guadalajara 7 puntos

7.- Pachuca 6 puntos

8.- Juárez 6 puntos

9.- Mazatlán 6 puntos

10.- Tigres 4 puntos

11.- Tijuana 4 puntos

12.- Atletico San Luis 1 punto

13.- León 1 punto

14.- Santos 0 puntos

15.- Puebla 0 puntos

16.- Atlas 0 puntos

17.- Querétaro 0 puntos

18.- Necaxa 0 puntos

