Así quedó el Grupo B del Mundial Sub 17 Femenil, sector de México

La Selección Femenil de México Sub 17 aseguró su pase a los Octavos de Final del Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos tras concretar una gran primera fase en la que se impuso a Países Bajos y Camerún, aunque perdió frente a Corea del Norte.

El combinado mexicano sumó seis puntos y ahora espera en los Octavos de Final al segundo lugar del Grupo F que saldrá del duelo entre Japón y Paraguay.

Así quedó el Grupo B de la Selección Mexicana Femenil Sub 17

Corea del Norte - 9 México - 6 Países Bajos - 3 Camerún - 0

Además de México y Corea del Norte, las selecciones de Brasil, China, España, Estados Unidos e Italia ya tienen su lugar asegurado en los Octavos de Final del Mundial Sub 17 Femenil que se disputa en Marruecos.

Con tres grupos por completar sus partidos, de momento el único juego de la fase de eliminación directa confirmado es el que enfrentará a las selecciones de Brasil y China.

Citlalli Reyes, la goleadora mexicana en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 puede agradecer a Citlalli Reyes el pase a los Octavos de Final en el Mundial de la categoría disputado en Marruecos ya que la delantera ha sido la goleadora del equipo azteca en el certamen.

Reyes convirtió el tanto de la victoria mexicana en el duelo ante los Países Bajos y repitió unos días después para vencer a Camerún y asegurar el pase de la Selección a los Octavos de Final.

