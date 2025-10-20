Los aficionados de esta selección que calificó al Mundial 2026 quieren ayudar a su equipo de una insólita manera

La Selección de Cabo Verde se prepara para su primera experiencia mundialista tras conseguir su boleto para el Mundial 2026 que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, una preocupación acongoja a sus aficionados por lo que han comenzado una colecta para garantizar la comodidad de sus jugadores.

‘Los Tiburones Azules’ consiguieron su pase para el Mundial 2026 tras derrotar a Eswatini en la última jornada de la Eliminatoria Mundialista Africana y con ello se unieron a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana como representantes del continente.

Aficionados de Cabo Verde se organizan para comprar un autobús para su selección

De acuerdo con información de medios caboverdianos, los aficionados de la pequeña nación insular de África han comenzado una colecta para reunir dinero y comprar un autobús que pueda transportar a su Selección durante el Mundial 2026.

El objetivo de los fanáticos de Cabo Verde es que sus seleccionados puedan desplazarse “en las mismas condiciones de comodidad, seguridad, y calidad que encontrarán en el certamen internacional”, según recopila el diario Olé.

Cabo Verde se convertirá en la Selección más pequeña en haber participado en una Copa del Mundo cuando debuten en el Mundial 2026.

El sueño mundialista de Cabo Verde

La Selección de Cabo Verde ya se había quedado a las puertas de disputar una Copa del Mundo cuando en las Eliminatorias para Brasil 2014 terminaron primeros de su grupo; sin embargo, la alineación indebida de uno de sus jugadores le costó una derrota en la mesa que los relegó al segundo lugar de su sector a manos de Túnez y los despertó del sueño mundialista.

El máximo logro del pequeño país de 4,033 kilómetros cuadrados y 524 mil 877 habitantes antes de calificar al Mundial había sido colarse hasta los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones del 2023 en donde quedó eliminada ante Sudáfrica en tanda de penales, pero se fueron del torneo sin perder un solo partido.

