La dura revelación de Andrada y su reclamo a Rayados

Con algunos reproches para la directiva de los Rayados, el portero argentino Esteban Andrada se despidió de tierras regiomontanas para emprender su aventura con el Real Zaragoza, club histórico de la Segunda División de España.

Esto en relación a que “Sabandija” no fue considerado para este Apertura 2025, debido a que se decantaron por la contratación del guardameta uruguayo Santiago Mele.

“Las formas no me gustaron, pero uno lo respeta, esto es así, y uno tiene que tomar decisiones en la vida, y las respeté cuando me lo dijeron”, declaró ante los medios previo a partir a reportar con su nuevo equipo.

Una salida ¿a destiempo?

Andrada señaló que le afectó que se confirmara su salida de la “Pandilla” posterior a disputar el Mundial de Clubes, en donde por cierto fue el arquero titular del equipo.

“Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial, porque tenía más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos. Después vino la operación del codo, yo vine jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo”, indicó.

Aunque mencionó que en lo futbolístico, no se guardó nada y se va conforme a pesar de las críticas que recibió de un sector de la afición albiazul.

“Dejé todo, no me reprocho nada, esto es futbol, a veces te salen bien las cosas, otras veces no. Los Clásicos fue lo mejor que he jugado y me voy con la conciencia tranquila de que pude dejarlo todo ahí", dijo.

Por otra parte, “Sabandija” se mostró entusiasmado de llegar al “Viejo Continente”, sin importar que no sea para jugar en el máximo circuito.

“Es un sueño que tenía de chiquito, vamos a ver cómo se dan las cosas y ojalá arranque bien y salgan bien las cosas, uno siempre sueña desde inferiores estar en Europa, así que ojalá salga todo bien y por más que sea una segunda división, Zaragoza es un equipo muy grande”, apuntó.

Los números que dejó Andrada

Esteban Andrada terminó su etapa en la “Pandilla” después de haber disputado 161 partidos con estos colores, con el logro más importante de haber sido parte del título de la Liga de Campeones de la Concacaf en el año 2021.

Durante su estadía con el club albiazul recibió 156 goles, es decir un promedio de casi 1 gol por encuentro; en total jugó 14 mil 489 minutos con el cuadro regiomontano, en los que también consiguió dejar 58 veces su marco en cero.

