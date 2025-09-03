¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX tras el parón por la Fecha FIFA de septiembre?

Después de que pase la Fecha FIFA del mes de septiembre donde la Selección Mexicana enfrentará a sus similares de Japón (sábado 6) y Corea del Sur (martes 9), la Liga BBVA MX estará lista para reanudar actividades con la esperada Jornada 8 del Torneo Apertura 2025. La fecha marcada en el calendario es el viernes 12 de septiembre, cuando el balón volverá a rodar en las canchas.

México vs Japón y México vs Corea del Sur EN VIVO, partidos de la Selección Mexicana, fecha FIFA de septiembre

TE PUEDE INTERESAR:

El primer duelo que abrirá la jornada del ‘Viernes Botanero’ será el enfrentamiento entre Necaxa y FC Juárez en el Estadio Victoria, programado para las 19:00 horas. Más tarde, Mazatlán recibirá a Pumas en El Encanto, cerrando el viernes con un choque que promete intensidad.

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas?

Pero el plato fuerte llegará el sábado 13 de septiembre, cuando se dispute el Clásico Nacional entre América y Chivas a las 21:15 horas. Las Águilas llegan invictas con cinco victorias y dos empates, mientras que el Rebaño Sagrado busca salir de una racha negativa que lo mantiene en el fondo de la tabla. Este encuentro no solo representa una rivalidad histórica, sino también una oportunidad para que Chivas recupere terreno en el torneo.

Otros duelos destacados del sábado incluyen Pachuca vs Cruz Azul (17:00 hrs), Tigres vs León (19:00 hrs), Atlas vs Santos (19:00 hrs) y Toluca vs Puebla (21:00 hrs), todos con implicaciones importantes en la lucha por los puestos de liguilla.

La jornada concluirá el domingo 14 de septiembre con los partidos Querétaro vs Monterrey (17:00 hrs) y Atlético San Luis vs Tijuana (19:00 hrs), cerrando un fin de semana lleno de emociones y futbol de alto nivel.

¿Dónde ver los partidos de la Selección Mexicana ante Japón y Corea del Sur?

Durante el parón, la Selección Mexicana aprovechará para disputar partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Encuentros que podrás seguir en vivo por TV Azteca atravesando de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con el análisis y narración de Christian Martinoli, Luis Garcia , Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Con el regreso de la Liga MX , los aficionados podrán volver a disfrutar el futbol azteca, donde cada jornada es una nueva historia por contar. La lucha por la cima está al rojo vivo, con Monterrey liderando con 18 puntos, seguido muy de cerca por América y Cruz Azul con 17 unidades.

