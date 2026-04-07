Querétaro vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partio pendiente del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del encuentro de Querétaro vs Bravos de Juárez, partido pendiente de la Jornada 7 del Clausura 2026
Este martes 7 de abril del 2026, se enfrentan Querétaro vs Bravos de Juárez en un partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. El partido arranca en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio la Corregidora.
Un encuentro clave para ambas jornadas que necesitan llevarse la victoria para poder subir posiciones en la tabla al tener un juego menos que los demás equipos.
Alineaciones confirmadas Querétaro vs Juárez
Alineación de Querétaro
Portero; Hernández
Defensas: Reyes, Villanueva, Duarte, Parra y Cázares
Mediocampistas: Carlo García, Santiago Homenchenko, Unjanque y Ávila
Delanteros: Coronel
Alineación de Juárez
Portero; Jurado
Defensas: Murillo, Castillo, García y Nevárez
Mediocampistas: García, Rodríguez, Pizarro, Rodríguez e Ían Torres
Delanteros: Luca Martínez
Así llegan Querétaro vs Bravos de Juárez
El conjunto del Querétaro llega ubicado en el lugar 16 de la tabla de posiciones con 11 puntos conseguidos al tener 2 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Los Gallos llegan con una racha de tres juegos sin perder al tener dos empates y una victoria.
Por otra parte, Juárez llega en el lugar 12 de la tabla con 15 puntos conseguidos al tener cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. De igual forma, llega con una racha de tres juegos sin perder con dos empates y una victoria.