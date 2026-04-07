Querétaro vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partio pendiente del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Este martes 7 de abril del 2026, se enfrentan Querétaro vs Bravos de Juárez en un partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. El partido arranca en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio la Corregidora.

Un encuentro clave para ambas jornadas que necesitan llevarse la victoria para poder subir posiciones en la tabla al tener un juego menos que los demás equipos.

Alineaciones confirmadas Querétaro vs Juárez

Alineación de Querétaro

Portero; Hernández

Defensas: Reyes, Villanueva, Duarte, Parra y Cázares

Mediocampistas: Carlo García, Santiago Homenchenko, Unjanque y Ávila

Delanteros: Coronel

Alineación de Juárez

Portero; Jurado

Defensas: Murillo, Castillo, García y Nevárez

Mediocampistas: García, Rodríguez, Pizarro, Rodríguez e Ían Torres

Delanteros: Luca Martínez

Así llegan Querétaro vs Bravos de Juárez

El conjunto del Querétaro llega ubicado en el lugar 16 de la tabla de posiciones con 11 puntos conseguidos al tener 2 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Los Gallos llegan con una racha de tres juegos sin perder al tener dos empates y una victoria.

Por otra parte, Juárez llega en el lugar 12 de la tabla con 15 puntos conseguidos al tener cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. De igual forma, llega con una racha de tres juegos sin perder con dos empates y una victoria.

