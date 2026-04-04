¡Se termina el invicto! Querétaro vence 1-0 a Toluca en la Jornada 13 del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Querétaro consigue llevar los tres puntos al vencer por la mínima a Toluca en la Jornada 13 del Clausura 2026. Con gol de Ávila, Los Gallos lograron terminar con el invicto de los diablos que se mantendran entre los primeros cuatro lugares a pesar de perder el encuentro.

Este sábado 4 de abril del 2026, continúa la actividad de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros juegos del día es Querétaro vs Toluca.

El encuentro se va a disputar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio la Corregidora. Un encuentro que promete emociones.

Alineaciones del Querétaro vs Toluca

La alineación del Querétaro es:

Portero: Hernández

Defensas: Duarte, Reyes, Abascia y Parra

Mediocampistas: Julio, García, Homenchenko y Cázares

Delanteros Coronel y Ávila

La alienación del Toluca es:

Portero: García

Defensas: Barbosa, Pereira, López e Isais

Mediocampistas: Angulo, Castro, Romero y Helinho

Delanteros Díaz y Paulinho

Así llegan Querétaro y Toluca

Los Gallos Blancos se ubican en el penúltimo lugar de la tabla con 8 puntos conseguidos pero con un juego pendiente por disputarse. Querétaro registra una victoria, cinco empates y cinco derrotas.

Por su parte, Toluca, se encuentra en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos conseguidos y se mantiene como el único equipo invicto de la competición. Registra siete victorias y cinco empates.

