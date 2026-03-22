Su referente es Lautaro Martínez, tiene 17 años y ya debutó con el Inter de Milán

El futbol femenino también ya adopta ciertas dinámicas de su contraparte masculina y por ello los grandes talentos emigran antes de consolidarse en absoluto en el balompié nacional. Ese es el caso de Anikka Paz, quien con 17 años ya firmó y debutó con el Inter de Milán. Muy joven, goleadora y pieza elemental que piensa en el futuro inmediato con la albiceleste. Este es el presente de la argentina.

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¿Quién es la futbolista que firmó con el Inter de Milán?

La jugadora argentina fichó directamente de River Plate, después de hacer su debut profesional en el 2024. Sus grandes actuaciones le hicieron acreedora de estar convocada y capitana de la Sub-17, jugó para la Sub-20 y hoy parte de la absoluta de Argentina. Todo esto tras llegar de 13 años a las escuelas del club asociado con el barrio de Núñez.

Con goles en la primera división del balompié argentino y debutando con gol con la selección absoluta (28 de octubre para empatar a dos goles contra Uruguay), la joven sabe que el reto italiano es bonito. Además, dejó claro que entiende la injerencia de los argentinos en el Inter de Milán, pero orgullosa por ser la primera en el rubro femenil.

“Muchos argentinos pasaron por acá, como Lautaro, Zanetti. Hay un vínculo muy fuerte y es un orgullo para mí poder ser la primera del fútbol femenino. En el masculino hay muchos jugadores y poder empezar este camino en el femenino es algo muy lindo y estoy con muchas ganas".

¿Cómo han sido los primeros días de Annika Paz en el Inter de Milán?

Siendo muy joven, se dijo realmente entusiasmada de competir en Europa y con un club como el Inter de Milán: “Estoy muy contenta. Es un desafío muy grande, estar lejos de mi familia también. Creo que me va a ayudar mucho a madurar y a perseguir mi sueño, que es jugar acá en Europa… pero sin duda es un desafío muy grande”.

🇦🇷🇮🇹ANNIKA PAZ DEBUTÓ CON EL INTER DE MILÁN



La exjugadora de River Plate ingresó en el minuto 80 ante Sassuolo. Incluso llegó a hacer un gol, pero fue anulado por fuera de juego.



El encuentro terminó en victoria del Inter por 3-0. pic.twitter.com/lYbiursu0T — Futboleras Argentinas (@FutbolerasAR) March 16, 2026

Aunque la delantera ya había estado en la banca en duelo de la Coppa Italia, fue hasta el 16 de marzo que debutó en cancha al minuto 80 del partido. El Internazionale goleó 3-0 al Sassuolo, esto en un duelo donde marcó gol… pero donde se lo anularon.