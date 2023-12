Lautaro Martínez consigue marca que no lograba el Inter de Milán desde el 2000

El partido no fue sencillo en los primeros momentos, y no fue hasta el minuto 37 que se produjo la primera anotación, Lautaro Martínez fue agarrado dentro del área y reclamó la falta, que no fue inicialmente pitada. Después de revisar el VAR, Marco Di Bello corrigió su decisión y otorgó un penal.

En lugar de Lautaro, Calhanoglu tomó la responsabilidad y, con un remate cruzado, abrió el camino para los locales. Este primer gol impulsó a Inter, que amplió la ventaja a los 42 minutos con un gol de Dimarco y anotó el tercer gol con Thuram.

Resumen Capítulo 55: Reto de la ruleta humana | DBUT FC

También te puede interesar: Santiago Giménez lleva más goles que TODO el Manchester United este año

Lautaro imparable

Con el partido ya resuelto, Inter controló el juego y no permitió que Udinese intentara una reacción, que nunca llegó.

Cerca del final, Lautaro selló la jornada con un golazo. Condujo con potencia desde más allá de la mitad de la cancha y lanzó un potente disparo cruzado imparable para Silvestri. El capitán celebró con su afición y confirmó que está viviendo un gran momento, con 13 goles en el campeonato para convertirse en el máximo goleador.

Además, Lautaro firmó su anotación 29 en la presente temporada, una cifra que ningún jugador del Inter de Milán llegaba desde el año 2001, Christian Vieri hizo 28 en el 2001.

Con este resultado, Inter alcanzó los 38 puntos, superando por dos a la Juventus, que era líder hasta este partido. En la próxima jornada, el equipo de Lautaro tendrá que recibir a la Lazio en otro desafío complicado de la Serie A.

También te puede interesar: Andrés Guardado cerca de hacer historia en Europa