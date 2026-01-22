Este fue el delantero mexicano que sonó para el Manchester United... pero las lesiones mermaron su carrera

La salida de Javier Hernández al Manchester United evidentemente marcó un precedente para el futbol nacional y para la institución del Guadalajara. Su impacto inmediato en ese equipo dirigido por el legendario Sir Alex Ferguson causó buenas impresiones, por ello se indica que clubes como el propio United o el Arsenal preguntaron por otro ariete del chiverío. Esto es lo que se sabe de la casi llegada de Omar Arellano, el jugador mexicano que fue severamente mermado por las lesiones.

¿El ariete mexicano estuvo cerca de fichar por el Manchester United?

Para concretar el fichaje de un futbolista se necesitan demasiados factores, incluso suerte, por lo que se debe ser cuidadosos con asegurar cierta información con los traspasos. Sin embargo, en palabras del propio jugador, sí existió interés por ficharle en su momento. El Pina tuvo una gran etapa con el chiverío donde estuvo con la institución entre 2008 y 2013.

Sin embargo, el caso de Omar Arellano es de los recordados por lo que pudo ser… más que por lo que hizo. Aunque incluso circulan videos de goles hechos por él en Copa Libertadores, las lesiones son algo que el aficionado tiene muy presente dentro de la carrera del nacido en Guadalajara.

Dentro de sus diversas características, destacaba la velocidad y la potencia con las que concretaba arranques por las laterales. Además, tenía buenas facultades como definidor. Y obviamente de preguntar a buscar un fichaje por parte de algún club, pueden existir muchos grados de interés. Sin embargo, el ariete que pasó por Pachuca, Monterrey o Toluca fue mermado como referente por sus lesiones y así se truncó cualquier oportunidad de llegar a Europa.

¿A qué se dedica Omar Arellano, ex futbolista mexicano?

Tras pasar por los clubes ya mencionados en el contexto de la Liga BBVA MX, también tuvo experiencia en las ligas menores, donde vistió la playera de Leones Negros, Tampico Madero y retirado en los Chapulineros en 2025. En esos momentos el ariete tenía 38 años y se indica que tiene su título de entrenador, reportándose en algunos sitios que espera el ejercer esa profesión cuando le cedan una oportunidad.