Se formó en Chivas, el proyecto se cayó y hoy los enfrentará con el LAFC en Leagues Cup

El Club Deportivo Guadalajara inicia su historia de Leagues Cup 2026 enfrentando al LAFC, pero aunque es el primer enfrentamiento del sector para ambos, existe una historia digna de película que une al club tapatío con un tal Mark Delgado. Este futbolista fue producto del proyecto de Chivas USA. Esta es la historia de este jugador mexicoamericano.

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¿Quién es Mark Delgado, jugador surgido de Chivas USA?

Tal vez muchos no lo recuerden, pero Jorge Vergara inició y sostuvo por unos años un ambicioso proyecto que era una extensión de las Chivas en territorio estadounidense. Por ello destaca que la idea de recibir el talento mexicoamericano en Guadalajara no es nueva. Y hoy, enfrentarán a un hombre que es producto de esa labor que se dio hace varios años.

Marco Antonio Delgado nació en California hace 31 años y tuvo la oportunidad de consolidar una gran carrera, iniciada en las academias de Chivas USA. Destacó lo suficiente para debutar en el primer equipo en 2012 cuando tenía 16 años. Ahora, ya con toda una trayectoria hecha, enfrentará al proyecto que le permitió formar un legado como futbolista profesional.

Tras destacar en el equipo rojiblanco, fichó con el Toronto (fue campeón de la MLS Cup) y posteriormente con el LA Galaxy. Y finalmente en 2025 dio el paso para formar parte de las filas del LAFC. Es por eso, que tras el acomodo de la Leagues Cup 2026, tendrá un cruce con una carga emocional-simbólica bastante especial este miércoles 05 de agosto de 2026.

¿Por qué se terminó el proyecto de Chivas USA?

Fue en 2004 que el imperio que Jorge Vergara quiso montar a nivel mundial dio un paso para tratar de conquistar Los Ángeles. El equipo básicamente era una filial del Rebaño Sagrado en un sitio donde la comunidad latina-mexicana fue amplia desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en general se indican malas gestiones económicas y de proyecto que terminaron con el club en 2014. El equipo no conectó con la gente, no iban a verlo al estadio y al final del día no hubo posibilidad de seguir con la idea. Fue por eso que la MLS le recompró la franquicia a Jorge en cerca de 70 millones de dólares.