Conoce a la figura mexicana que se encuentra en el Milán; ¿de quién se trata?

El debate alrededor del nivel de Europa como el más alto no está a discusión, aunque todavía hay muchos casos de personas argumentando que los muchachos mexicanos primero requieren de una consolidación en el balompié nacional, antes de salir en búsqueda del sueño europeo. Sin embargo, el caso de hoy no tuvo que pasar por México, pues es un juvenil instruido en las fuerzas básicas del Milán. Recién se dio a conocer su caso y esto se sabe de Matteo Zanacca.

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¿Quién es Matteo Zanacca, futbolista del Milán?

En la actualidad, este tipo de casos se están reproduciendo de manera muy clara. Gracias a la proliferación de personas mexicanas a lo largo del mundo, muchachos como el caso de Matteo surgen entre las fuerzas básicas de los clubes europeos. Eso les da una calidad bastante destacada entre la baraja de posibilidades que podría tener el seleccionado azteca.

Al momento no se tiene demasiada información sobre el muchacho de 15 años. Pero lo que sí se sabe es que podría ser elegible para el tricolor en su debido tiempo, pues su mamá es mexicana. También se compartió la información de que es defensor, generación 2011 que espera seguir creciendo en su carrera profesional a la brevedad.

Estar en el cuadro de Milán tiene su mérito y por eso la gente está interesada en lo que pueda ocurrir con Matteo Zanacca; sin embargo, en estos momentos es muy pronto para pensar en ello. No se tiene registro de que México o Italia ya le buscó para el ámbito de seleccionados nacionales y ya se está a la espera de lo que suceda en el futuro inmediato con él.

🚨 Primicia | MEXICANO EN MILÁN



🇮🇹🇲🇽 Se trata de Matteo Zanacca de 15 años, se desempeña como defensor en las inferiores de los rossoneri



Categoría 2011, tiene la ascendia mexicana por parte de su madre pic.twitter.com/JNCkkvvWJX — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) March 14, 2026

¿Hay muchos casos como el de este futbolista del Milán?

Aunque pareciera que no, poco a poco se recogen historias muy lindas de jóvenes mexicanos que crecen en Europa y que están destacando en las bases de clubes de Alemania, República Checa e incluso en academias como la del Barcelona. En los meses recientes se contabilizaron los casos de Robert Oliveras (La Masía) en España, Ricardo Schlevo (Friburgo) y Neo Stacziwa (Paderborn) en Alemania o Diego Velásquez (Dukla Praga) en República Checa.