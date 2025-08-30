¿Ya perdió la titularidad? Él es Rodrigo Muniz, brasileño que mandó a la banca a Raúl Jiménez en Fulham

El Fulham vive un cambio en su delantera. Rodrigo Muniz , atacante brasileño de 23 años, se ha ganado un lugar en el once inicial gracias a sus buenas actuaciones en la Premier League. Formado en Flamengo y con experiencia en el Coritiba antes de emigrar a Inglaterra, Muniz ha demostrado ser un atacante rápido, potente y con gran capacidad de definición, cualidades que convencieron al técnico Marco Silva para darle más minutos.

El atacante suma regularidad esta temporada y ya registra goles clave para su equipo, lo que lo ha colocado en el radar de la afición y la prensa británica. Su rendimiento lo ha posicionado como uno de los jóvenes a seguir en la liga inglesa, desplazando a un experimentado como Raúl Jiménez, quien había llegado al club para ser referente en el ataque.

Raul Jiménez advierte a Estados Unidos previo a la final de la Copa Oro 2025

¿Raúl Jiménez perdió protagonismo en la Premier League?

El delantero mexicano, de 34 años, no atraviesa su mejor momento. Tras su fichaje con el Fulham en 2023, Jiménez ha batallado con la falta de gol y la competencia interna. Aunque su experiencia en la Premier League con Wolverhampton lo convirtió en una figura respetada, sus números en este inicio de temporada no han sido suficientes para mantener la titularidad.

La llegada de Muniz, con frescura y contundencia, ha cambiado el panorama para el mexicano. Mientras el brasileño suma minutos y goles, Jiménez ha quedado relegado a la banca en varios partidos, situación que genera dudas sobre su futuro inmediato en Inglaterra.

¿Cuáles son las principales diferencias entre Rodrigo Muniz y Raúl Jiménez?

En la comparativa, el brasileño aporta juventud, explosividad y gol, mientras que el mexicano ofrece experiencia y juego de asociación. Sin embargo, la Premier League demanda resultados inmediatos, y hoy Muniz parece ser la carta fuerte de Marco Silva en el ataque del Fulham.

Más allá de la competencia interna, la situación refleja el relevo generacional que vive el Fulham . Mientras Jiménez afronta la recta final de su carrera, Muniz representa el presente y futuro del club, lo que podría marcar un cambio definitivo en la estrategia ofensiva del equipo londinense para lo que resta de la temporada.