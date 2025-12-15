River Plate se corona campeón de la histórica Copa Messi

La pregunta que muchos aficionados se hacían ya tiene respuesta clara: el campeón de la Copa Messi es argentino. El equipo Sub-16 de River Plate se proclamó monarca de la primera edición de la Copa Messi, un torneo juvenil impulsado por Lionel Messi y disputado en Miami, epicentro del fútbol latino en Estados Unidos.

El conjunto millonario venció 2-0 al Atlético de Madrid en la final celebrada en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, en un escenario cargado de simbolismo. El estadio no solo es el hogar actual de Messi, sino que también fue sede reciente de la MLS Cup, consolidándose como un nuevo templo del fútbol en el país.

River Plate resolvió el partido en apenas tres minutos durante la primera mitad, gracias a un doblete del delantero Bruno Cabral, quien fue la gran figura del torneo. A pesar de quedarse con diez jugadores tras la expulsión de Valentín Sayago, el equipo argentino mostró carácter, orden y jerarquía para sostener el resultado.

¿Quién fue la figura de la Copa Messi en Miami?

El nombre propio del torneo fue Bruno Cabral. El atacante argentino no solo marcó los dos goles de la final, sino que cerró el certamen con siete anotaciones, lo que le valió ser nombrado Mejor Jugador de la Copa Messi.

“Es algo único que me va a quedar para toda la vida”, declaró Cabral tras el encuentro, reflejando el impacto emocional que tuvo este torneo para los jóvenes futbolistas. Su rendimiento confirmó por qué River Plate sigue siendo una de las canteras más respetadas del continente.

Un torneo juvenil con sello de Lionel Messi

La Copa Messi reunió en Miami a ocho academias de élite de Europa y América, incluyendo a Barcelona, Chelsea, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Newell’s Old Boys e Inter Miami. El formato incluyó una fase de grupos y rondas eliminatorias, elevando el nivel competitivo.

En el partido por el tercer lugar, Manchester City venció 2-1 al Chelsea, mientras que el Barcelona finalizó quinto tras imponerse al Inter Miami. Newell’s, el club donde Messi dio sus primeros pasos, terminó séptimo tras vencer al Inter de Milán en penales.

Más allá del campeón, el torneo dejó un mensaje claro: Miami se consolida como puente entre el fútbol latino y europeo, y la Copa Messi nace como una vitrina internacional para las futuras estrellas del deporte.